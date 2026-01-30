La familia del periodismo deportivo atraviesa por un momento crítico luego de que se diera a conocer que uno de los comentaristas históricos en México se encuentra grave de salud en un hospital, debido a una complicación respiratoria que requirió intubación.

Este comunicador fue integrante de Los Protagonistas en TV Azteca y una voz autorizada en la cobertura de Formula 1.

Lee también David Faitelson defiende a Allan Saint-Maximin tras denuncia por racismo

Actualmente se dio a conocer en las redes sociales que el comunicador lucha por su vida en terapia intensiva, mientras su familia lanzó un llamado urgente de apoyo económico para cubrir los elevados gastos médicos.

Se trata del comentarista deportivo Marco Tolama, expecialista en automovilismo durante muchos años, y que formó parte del equipo de expertos que era liderado por José Ramón Fernández en la empresa del Ajusco.

¿Cuál es el estado de salud del comentarista Marco Tolama?

La noticia se dio a conocer mediante un emotivo video y una publicación en las redes sociales del propio Marco Tolama.

En el video, Jimena, hija del comentarista describe la situación del expiloto profesional convertido en uno de los analistas más respetados del automovilismo deportivo en televisión, radio y otros medios.

"Hoy escribimos con el corazón en la mano. Marco Tolama, un extraordinario ser humano, esposo, padre y profesional está luchando por su vida. Sabemos que hay muchas personas que lo quieren y lo admiran por su faceta como piloto, como comentarista de automovilismo en televisión, radio, sobre todo por la calidad de ser humano que es", se lee en un mensaje de X.

"Hoy se encuentra en terapia intensiva por un cuadro respiratorio que se complicó hasta llevarlo a tener que intubarlo para que sus pulmones puedan sanar. La situación en sí misma ha sido un golpe inesperado y devastador para nuestra familia. Cada día es una batalla y seguimos aferrándonos a la esperanza de que salga adelante", se agrega en el post.

Sin emabrgo, uno de los temas alarmantes es la situación económica para sostener la complicación de Tolama, por lo que su familia pidió ayuda.

"Lamentablemente y ante una situación tan impredecible como ésta, el dinero no fluye conforme al ritmo en que se eleva la cuenta todos los días. Eso está obligando al hospital en el que se encuentra actualmente a quererlo trasladar a otro lugar y solo están dispuestos a tolerar un par de días más. Los doctores no están de acuerdo, porque moverlo de un hospital a otro en la condición en la que hoy se encuentra puede significar perder todo lo ganado, incluso lo peor. Los gastos hospitalarios crecen de una forma que ya no podemos cubrir solos. Medicamentos, estudios, atención especializada y la estancia en terapia intensiva están agotando el dinero rápidamente.", se lee en la publicación donde pidieron a la afición alguna donación.

La comunidad del automovilismo y seguidores han comenzado a difundir la campaña de apoyo en plataformas como GoFundMe, bajo el lema “Juntos por Marco Tolama”, con mensajes de solidaridad de colegas y aficionados.