El delantero francés del América, Allan Saint-Maximin, se vio envuelto en polémica luego de denunciar a través de sus redes sociales actos de racismo en contra de su familia, puntualmente de sus hijos.

"El problema no es el color de tu piel, es el color de tus pensamientos. Estoy siendo atacado, no es un problema, crecí, aprendí a luchar contra los ataques, ya sean ocultos o frontales. Pero hay una cosa que nunca toleraré es que recojan a mis hijos", expresó el atacante.

"Proteger a mis hijos es mi prioridad y voy a luchar para asegurarme de que sean respetados y amados, independientemente de su fondo o color de su piel. El odio y la discriminación no tienen cabida en nuestra sociedad".

"Quiero que la gente entienda que cada ser humano es único y precioso y que debemos tratarnos con respeto y dignidad. Quiero que mis hijos crezcan en un mundo donde puedan ser ellos mismos y no tengan que lidiar con comportamientos absurdos e insignificantes que sólo están destinados a destruir y dividir", se lee en su protesta.

Ahora, David Faitelson, famoso periodista de TUDN, salió a manifestarse en contra de estos actos, y a defender al jugador de 28 años de edad.

¿Qué dijo David Faitelson sobre Allan Saint-Maximin?

De igual forma, a través de sus redes sociales, Faitelson alegó por erradicar estas conductas, que muchas veces son una constante entre el ambiente futbolístico, y aunque no debería de ser, mucho menos debería de traspasar hacia el ambiente familiar.

"Qué clase de idiota puede atacar u ofender a un chico por su color de piel…", se lee en parte de la publicación del comunicador, quien hizo énfasis en la vergüenza que le causa que algunos mexicanos actúen de esta manera.

Me parece totalmente vergonzoso e inaceptable que en este país prevalezca un odio racial. El futbolista del América, @asaintmaximin y su familia merecen todo el respeto. Qué clase de idiota puede atacar u ofender a un chico por su color de piel…Como mexicano, me avergüenza la… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) January 30, 2026

