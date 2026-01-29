La Selección Mexicana ya conoce a dos de sus rivales en la fase de grupos del Mundial 2026: Sudáfrica y Corea del Sur.

Sin embargo, el tercer oponente en el Grupo A sigue pendiente y saldrá del repechaje europeo, específicamente del Play-off UEFA D.

Cuatro equipos compiten por ese último boleto al cuarto peldaño del grupo que encabeza México.

Hace más de un mes se definió el Grupo A, pero la incertidumbre persiste respecto al rival europeo.

Los duelos de semifinales del repechaje se jugarán de manera simultánea el 26 de marzo de 2026 a las 13:45 horas.

Los ganadores avanzarán a la final, programada para el 31 de marzo, que se disputará en la casa del equipo que resulte vencedor de una de las semifinales. El triunfador de esa final obtendrá el pase directo al Mundial y se unirá al Grupo A junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur.

El partido del Mundial contra este rival europeo cerrará la fase de grupos para México el 24 de junio de 2026 en el Estadio Banorte a las 13:00 horas.

Los aficionados mexicanos deberán estar atentos a esas fechas clave: 26 y 31 de marzo, cuando se resolverá el rompecabezas del grupo.

¿Cuáles son las cuatro selecciones que pelean por ser el último rival de México en el Mundial?

Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda son los cuatro equipos que compiten por ese último boleto al cuarto peldaño del grupo que encabeza México.

Dinamarca chocará ante Macedonia del Norte en territorio danés, mientras que República Checa recibirá a Irlanda.

Los ganadores avanzarán a la final, programada para el 31 de marzo, que se disputará en la casa del vencedor de la serie entre República Checa e Irlanda.

Dinamarca parte como favorita por su ranking y experiencia, aunque Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda han mostrado competitividad en Nations League y eliminatorias.