David Faitelson despedazó sin piedad al Tricolor del 'Vasco' Aguirre: "¡Gil Mora no es el salvador!"

La cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo 2026 cada vez se hace más corta y el Tricolor de Javier Aguirre ya se alista para tratar de hacer su mejor papel en la justa que dará inicio el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.

El compromiso y el reto será grande para los dirigidos que seleccione el Vasco, pues tendrán la oportunidad de representar los colores de la Selección Nacional en casa y las esperanzas de la afición mexicana está a tope.

Sin embargo, a pesar de que recientemente el equipo del Vasco se quitó un poco de presión a consumar dos victorias ante Panamá y Bolivia en territorio ajeno, luego de cerrar el 2025 con seis partidos sin triunfos; las dudas y la incertidumbre aún persiste en el ambiente.

Existen varias posición que aún no convencen a los aficionados y a los especialistas, como el caso de David Faitelson, quien recientemente, con su peculiar estilo, analizó el funcionar de la Selección Mexicana y se fue con todo en contra de algunos jugadores, como Charly Rodríguez y Orbelín Pineda a quienes calificó como jugadores "pequeños"

¿Qué fue lo que dijo David Faitelson sobre la Selección Mexicana?

Durante su programa de TUDN, 'Faitelson sin censura', el analista se lanzó con todo en contra de los seleccionados y su director técnico, aunque en algunos casos muy específicos aplaudió su aparición en el equipo, como en el caso de Gilberto Mora, de quién reconoció su talento, pero sabe que no será el salvador del Tri.

"Gilberto Mora no es el salvador de nada, por ahora no es ni un esbozo de ser Messi, Cristiano, o alguno de esos futbolistas que por sí mismos pueden cambiar el rumbo de un equipo", señaló David sobre la nueva joya del futbol mexicano; pero reconoció que "nadie tiene lo que puede aportarle (al Tri) este chico maravilla de los Xolos".

Sobre el funcionar del equipo nacional, el periodista recalcó que lo que necesita es ingenio que meta en problemas a los defensores rivales.

"Lo que México necesita es futbol y esa generación de juego, la capacidad de conducir el balón, de generar una pared explosiva, de filtrar la pelota a profundidad para provocar el caos en al defensiva contraria no aparece", dijo antes de tundir a varios jugadores.

"Nos hemos cansado de esperar que Carlos Rodríguez y Orbelín Pineda den el paso al frente, son jugadores pequeños, no parecen tener los tamaños para hacerlo; luego Alexis Vega es uno en Toluca y otro cuando se viste de verde, mientras que por derecha el 'Piojo' Alvarado y Diego Lainez viven en la inconsistencia absoluta", señaló.