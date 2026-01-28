Una de las grandes novedades de la última convocatoria de la Selección Mexicana para los partidos contra Panamá y Bolivia, fue la cantidad de futbolistas que aportó Chivas al Tri. El gran presente del Guadalajara en el torneo Clausura 2026 llevó a Javier Aguirre a tomar en consideración a varios elementos del Rebaño y, José Manuel 'Chepo' de la Torre, habló al respecto.

En entrevista con el programa Peloteando, de Claro Sports, el exentrenador del Guadalajara habló sobre el trabajo que se ve en el equipo de la mano de Gabriel Milito, la proyección de jóvenes y si es cierta la creencia de que si a Chivas le va bien, se refleja en la Selección.

“Ha sido una constante, pero no solo con Chivas, también con la base mexicana de América, Pumas, Cruz Azul o Atlas”, declaró.

“Lo que es claro es que cuando Chivas aporta 5, 6 o 7 jugadores constantes a la selección, el equipo siempre está peleando el campeonato”, agregó. Por ahora, el conjunto rojiblanco es líder del torneo con 9 puntos, gracias a las tres victorias en los primeros tres partidos.

Al hablar sobre el futuro del equipo, el estratega campeón en 2006 expresó que “es un equipo con mucha historia, pero también con una gran proyección de futuro”.

