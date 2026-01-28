La última vez que Guillermo Ochoa defendió la camiseta de la Selección Mexicana fue el 16 de noviembre de 2024, cuando el Tri cayó ante Honduras. Desde entonces, Javier Aguirre ha probado nuevas caras en la portería azteca; sin embargo, Memo podría volver en la próxima fecha FIFA.

De acuerdo con reportes de TUDN, el histórico portero tricolor podría ser llamado a la siguiente fecha FIFA en la que México enfrentará a Portugal y Bélgica, el primero de esos partidos en la reinauguración del estadio Banorte.

Actualmente, Ochoa milita en el AEL Limassol de Chipre, y en 16 partidos jugados recibió 22 goles y mantuvo la portería en cero en cinco ocasiones.

En reiteradas ocasiones, el Vasco mencionó que "no regalaría oportunidades" en la lista de convocados del Mundial 2026; sin embargo, una nueva oportunidad para ganarse la titularidad del Tri podría estar en puerta para el veterano de 40 años.

El partido ante Portugal es el próximo 28 de marzo, y Aguirre todavía no anuncia la lista de jugadores convocados para el mismo. De hecho, para ese entonces también podría darse el regreso del delantero Santiago Giménez, ausente por lesión.

Así, Ochoa mantiene vivo su sueño de estar presente en su sexta Copa del Mundo.

