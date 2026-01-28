La Selección Mexicana cuenta con varios elementos consolidados en el balompié europeo, y uno de ellos ha generado revuelo en el mercado invernal.

Un club grande de Turquía ha puesto sus ojos en un defensor tricolor, en busca de reforzar su zona baja con experiencia y liderazgo probado tanto en clubes como en el Tricolor.

En las últimas horas, la información ha cobrado fuerza: se trata del club Besiktas, que hasta el momento ocupa el quinto lugar en la Superliga turca y habitualmente es participante en competiciones europeas como Champions League o Europa League,

Este equipo turco ha mostrado interés concreto en este jugador de la Selección Mexicana, con el objetivo de corregir sus carencias defensivas evidenciadas en la primera mitad de la temporada y aspira a un fichaje que le permita mejorar su rendimiento.

De acuerdo con información que circula en la red, el equipo turco estaría dispuesto a pagar una suma atractiva, superior al valor de mercado actual del futbolista.

Besiktas ofrecería alrededor de 13 millones de euros más bonos, una cifra tentadora que duplica prácticamente la valuación estimada en plataformas como Transfermarkt, donde se cotiza en 7 millones de euros.

¿Quién es el jugador de la Selección Mexicana que despertó el interés del Besiktas?

El protagonista de esta novela de transferencias es César Montes. El zaguero central, quien llegó al Lokomotiv de Moscú en septiembre de 2024 con contrato hasta 2029, ha disputado casi tres años en el futbol europeo y mantiene un nivel que atrae a equipos de mayor proyección.

Aunque la primera aproximación no prosperó y el Lokomotiv rechazó la oferta inicial para retener a su pilar defensivo, el canal de negociación permanece abierto.

Con esta posible mudanza, Montes podría dar un paso importante en su carrera. Su valor lo coloca como uno de los mexicanos mejor cotizados.