Óscar Valdez, referente del boxeo mexicano, inicia en 2026 un capítulo distinto en su carrera: el de agente libre. Tras años de batallas memorables y con la ambición de recuperar el cetro mundial en la división super pluma, el sonorense aguarda la promotora que lo acerque nuevamente a los sitios estelares.

Con la experiencia de haber sido campeón en la OMB y el CMB, el pugilista de 35 años de edad reflexionó sobre la transformación de su deporte. Señaló que hoy los reflectores se concentran más en los combates protagonizados por creadores de contenido que en los enfrentamientos de boxeadores tradicionales, aquellos que respetan el ring y la disciplina del oficio.

¿Qué dijo Óscar Valdez sobre los influencers que boxean?

"Se ha hecho popular que muchos influencers que no son boxeadores se lleven las bolsas grandes de dinero. Creo que hasta que no ocurra un accidente, los creadores de contenido no van a entender que esto no es un juego. El boxeo pierde seriedad, es un cambio muy drástico", expresó.

Valdez, quien espera definir su futuro a mediados de febrero y aseguró estar en su mejor forma física para volver al encordado, destacó la figura de Marco Verde, exolímpico, a quien considera el próximo gran referente mexicano en el boxeo.

"En unas semanas tomaremos la decisión de con qué promotora iremos. México siempre va a dar campeones, estamos hechos para el boxeo, tenemos gente de mucha calidad. Vienen muchos talentos en ascenso y el que será la próxima cara del boxeo es Marco Verde; tiene todas las credenciales para tomar la batuta", añadió.

El sonorense también descartó la idea del retiro. Afirmó que, pese a no tener combates en puerta, ha aprovechado el tiempo para disfrutar a su familia, la cual lo impulsa a seguir adelante y mantener viva la pasión por el cuadrilátero.