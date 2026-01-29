El seleccionador de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino, no quiso manifestarse este jueves sobre cuestiones extradeportivas vinculadas al Mundial de 2026 y dejó claro que jugadores y cuerpo técnico "no son políticos".

"Mi trabajo, mi deber, es preparar al equipo, a la selección de Estados Unidos, de la mejor manera posible para rendir. No somos políticos. Somos gente del deporte y solo podemos hablar de nuestro trabajo", dijo Pochettino durante una rueda de prensa.

El seleccionador argentino, que prepara los compromisos amistosos que Estados Unidos enfrentará en marzo con Bélgica y Portugal, había sido preguntado por el elevado precio de las entradas para la cita mundialista.

"Los jugadores deben hablar en el campo, jugando al fútbol. No fuera de él; no es su deber evaluar el precio de las entradas", sostuvo Pochettino.

"No nos corresponde a nosotros dar nuestra opinión; nuestra responsabilidad es jugar y rendir en el campo. Quien está a cargo de la Federación, quizá, sí pueda dar la suya (...) Debemos centrarnos en el aspecto deportivo y confiar en la organización que está a cargo del fútbol a nivel mundial, que hará lo correcto", insistió el técnico.

Las declaraciones de Pochettino se producen en un contexto marcado por los llamados al boicot del Mundial 2026 debido a la situación sociopolítica en Estados Unidos, respaldados esta semana por el expresidente de la FIFA Joseph Blatter.