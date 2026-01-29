La Copa del Mundo representa a uno de los eventos deportivos más importantes y emocionantes del planeta para los aficionados. Cada cuatro años, une a miles de millones de personas en una fiesta que trasciende fronteras.

Para los fanáticos es mucho más que un torneo, es una oportunidad única de vivir emociones intensas y compartir momentos inolvidables con familia y amigos, y soñar con ver a su selección levantar el trofeo.

Es por ello que siempre es crucial contar con estadios de primer nivel: modernos, seguros, con gran capacidad, tecnología avanzada y comodidades que garanticen una experiencia óptima para aficionados, jugadores, prensa y patrocinadores, elevando el espectáculo, minimizando riesgos y maximizando el impacto global del torneo.

Sin infraestructuras de élite, el Mundial perdería brillo y atractivo para todos los involucrados. Es en gran por eso que el Estadio Azteca se alista para recibir a la gran fiesta del futbol mundial el próximo mes de junio.

Cada día se trabajan en las remodelaciones de su estructura interior y exterior, así como el terreno de juego para ser un gran testigo de su tercera Copa del Mundo.

Así, cada día surgen nueva imágenes y videos filtrados sobre los avances del Coloso de Santa Úrsula, que pasará a la historia al albergar su tercera inauguración del certamen de la FIFA.

El mítico Estadio Azteca, que, por razones de patrocinio ahora se llama Estadio Banorte, albergará el partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica por la Jornada 1 del Grupo A, entre otros compromisos.

¿Cuáles son los últimos avances en el Estadio Azteca?

Entre los más novedoso en el inmueble son los trabajos en el terreno de juego, que avanzan con buen ritmo, además de las labores en la sección de butacas, que ya aparece casi en su totalidad, en tonalidades gris, rojo y blanco.

En las últimas imágenes mostradas por la cuenta de X, @MXESTADIOS, se puede apreciar que una de las zonas VIP ya comienzan a tomar forma. En tomas aéreas se puede ver que esta área ya comenzó a recibir pulido para después proceder a la colocación de butacas.

Mientras que la nueva salida de los vestidores ya está casi por quedar lista a falta de algunos detalles.