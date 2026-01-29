El nombre de Regina Tarín quizás sea desconocido para muchos; sin embargo, en las últimas semanas esta chica ha robado reflectores en el mundo del deporte, ya que luce como una de las figuras más prometedoras de las disciplinas de contacto en México.

Con tan solo 21 años y originaria de San Luis Potosí, esta peleadora tricolor se mantiene invicta en las artes marciales mixtas (MMA) con un impresionante récord profesional de 7-0.

Su agresivo y letal estilo dentro del octágono le ha permitido acumular cuatro victorias por nocaut, dos por sumisión y una por decisión de los jueces.

Tarín ha competido en promociones destacadas como Combate Global, Budo Sento Championship y participó en el Dana White's Contender Series.

En peso gallo ha demostrado versatilidad y determinación; ha vencido a rivales como Kaytlin Neill, Luisa Cifuentes, Gisela Luna, Fernanda Marrufo, Andrea García, Citlalli Alcantar y, en su más reciente combate, a la nicaragüense Yurivia Jiménez por nocaut técnico el pasado 29 de noviembre de 2025.

Más allá de su trayectoria en MMA, Tarín cuenta con un sólido palmarés amateur: es tricampeona nacional y conquistó la medalla de plata en el Mundial Juvenil de MMA 2022 en Abu Dabi.

Recientemente, fortaleció su arsenal de técnicas con entrenamientos de Muay Thai en Tailandia, incluyendo una pelea en ese arte marcial.

¿Qué lugar ocupa Regina Tarín en el ranking regional?

Según el sitio Tapology, la mexicana ocupa el puesto 17 femenil en la región Central y Sur de América, y el 21 en Norteamérica, consolidándola como una de las promesas más fuertes del continente.

Recientemente fue invitada a los tryouts de la WWE en el Performance Center de Orlando, Florida. Tarín aprobó con éxito las evaluaciones físicas y técnicas, convirtiéndose en la única mexicana y latina en su grupo de participantes.

Esta situación abre la puerta a un posible salto a la lucha libre profesional, aunque su prioridad parece ser el MMA y una eventual llegada a la UFC. No obstante, el éxito en las pruebas de WWE representa una oportunidad única.