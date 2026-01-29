La Liga MX retomará la acción este fin de semana tras el parón por actividad de la Selección Mexicana del 'Vasco' Aguirre, donde enfrentó a Panamá y Bolivia.

Ocho elementos de Chivas fueron convocados por Javier Aguirre, destacando el gran momento que vive el Rebaño bajo la dirección de Gabriel Milito en el Clausura 2026.

El equipo lidera el certamen con nueve puntos tras tres victorias consecutivas ante Pachuca, Juárez y Querétaro, y ahora busca prolongar su racha frente al Atlético de San Luis.

Lee también: ¿Quién es Regina Tarín, la mexicana invicta en las MMA que puede conquistar la WWE?

Entre los seleccionados que acudieron al llamado del Tricolor se encontraban Luis Romo y Roberto Alvarado, ambos con pasado en Cruz Azul, quienes de nueva cuenta ¡volverán a vestir los colores celestes!

¡Si, escucharon bien!, Romo y el 'Piojo' portarán de nuevo sus antiguos colores, pero tranquilos... no se trata de ninguna transferencia. Chivas presentó su nuevo jersey alternativo para algunos partidos del Clausura 2026, en la que destaca una playera en color azul que rompe con la tradición rojiblanca.

Yo llegando a mi cita del 14 de febrero 😎



Consíguela aquí 👉🏻 https://t.co/dTtQN61pcK pic.twitter.com/iY2QYFDBB8 — CHIVAS (@Chivas) January 29, 2026

El diseño, fabricado por Puma, predomina por dos tonalidades azules en las que se integrande forma sutil el escudo del Club Unión. Cuenta con vivos en oro, cuello redondo en azul con detalles dorados, escudo del club y patrocinadores en dorado, y solo el parche de la Liga MX en su color tradicional.

"¡LA NUEVA PIEL DEL REBAÑO SAGRADO YA ESTÁ AQUÍ! ¡La nueva joya de @PUMAmexico! Un jersey que representa nuestra historia, nuestra unión y nuestra pasión", escribió el equipo en sus redes para presentar la indumentaria.

💙 ¡LA NUEVA PIEL DEL REBAÑO SAGRADO YA ESTÁ AQUÍ! 💙



¡La nueva joya de @PUMAmexico! Un jersey que representa nuestra historia, nuestra unión y nuestra pasión 🐐



Disponible en Tienda Chivas 👉🏻 https://t.co/lKy6VZoRjm pic.twitter.com/rFNFiAj4ot — CHIVAS (@Chivas) January 29, 2026

La prenda ya está a la venta en versiones para dama, caballero y niño, con precios desde mil 599 hasta 2 mil 699 pesos mexicanos en la tienda oficial.

Aunque algunos aficionados aplaudieron la playera por su estilo retro y elegante, otros expresaron críticas en redes por el alejamiento de los colores tradicionales y el exceso de patrocinadores, e incluso bromearon comparándolo con el celeste de Cruz Azul.