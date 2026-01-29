La selección española ya tiene definido su campo base para la primera fase del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Tras un análisis exhaustivo de varias opciones, la Real Federación Española de Futbol (RFEF), en coordinación con el cuerpo técnico de Luis de la Fuente, planearon lo que será su participación en la justa de Norteamérica a iniciar el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.

De hecho uno de los partidos que más llama la atención de toda la primera ronda de la competencia será el que la Furia Roja dispute ante Uruguay, duelo que esta programado para el 26 de junio en la cancha del estadio Akron de Guadalajara.

¿Cuál es la ciudad elegida por España para que sea su campo base en el Mundial?

Sin embargo, España optó por Chattanooga, una ciudad del estado de Tennessee con 190 mil habitantes, ubicada junto al río Tennessee y la emblemática montaña Lookout.

De esta manera, Chattanooga servirá como cuartel general durante la fase de grupos del equipo europeo que pinta como uno de los favoritos a triunfar en la Copa del Mundo.

La Roja se alojará en el lujoso Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown, a solo 5.8 kilómetros del centro de entrenamiento: las instalaciones de alto rendimiento de la Baylor School.

Cabe señalar que estas mismas instalaciones son utilizadas diariamente por el Atlanta United de la MLS y ya han albergado al Auckland City FC durante el Mundial de Clubes del año pasado.

La elección responde a la proximidad geográfica: Chattanooga está a menos de dos horas en autobús (189 kilómetros) de Atlanta, sede de los dos primeros partidos de España ante Cabo Verde y Arabia Saudí.

El equipo se trasladará el 14 de junio, un día antes del debut, y el 20 de junio, en víspera del segundo encuentro.

El desplazamiento más largo será para el tercer partido del grupo, ante Uruguay, el 26 de junio en Guadalajara.