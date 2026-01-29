Selección nacional adquiere a nuevo directo técnico para cumplir con su objetivo mundialista

Un experimentado entrenador ha sido confirmado como nuevo director técnico de una selección de futbol, tras firmar un contrato por cuatro años que abarca el ciclo completo hacia el Mundial de 2030.

El estratega, quien se encontraba sin equipo desde su salida de un club de Porto Alegre el pasado 9 de diciembre, será presentado este mismo jueves y sustituye a un preparador de origen argentino que dejó el cargo en el equipo en septiembre pasado.

¿Cuál es la selección nacional que contrató a un nuevo DT para cumplir su objetivo mundialista?

Se trata del técnico brasileño Mano Menezes, de 63 años, quien es el nuevo director técnico de la selección peruana.

De acuerdo con información compartida por la agencia EFE, el contrato ya está firmado y abarca un proyecto de cuatro años, con el principal objetivo de clasificar a Perú al Mundial de 2030, tras las ausencias en Qatar 2022 y la Copa Mundial de este año en Estados Unidos, Canadá y México.

Menezes, quien estaba libre desde su salida del Gremio de Porto Alegre el 9 de diciembre pasado, será presentado este jueves en Lima.

La noticia fue adelantada por medios locales peruanos y corroborada por el portal brasileño Ge y por EFE.

El estratega sustituye a Óscar Ibáñez, de origen argentino, quien dejó el cargo en septiembre pasado, tras dejar al equipo bajo dirección interina desde entonces.

Con experiencia en la selección brasileña entre 2010 y 2012, Menezes llega con un perfil competitivo.

En sus últimos tres trabajos —Gremio, Fluminense y Corinthians— no superó los 50 partidos en ninguno, fue del Corinthians tras solo 20 encuentros.

En Fluminense (2024-2025), enfrentó roces con figuras como Thiago Silva y Marcelo Vieira, lo que contribuyó a su cese. En Gremio, desde abril del año pasado, logró la clasificación a la Copa Sudamericana 2026 al finalizar noveno en el Campeonato Brasileño.

La Federación Peruana de Futbol apuesta por su trayectoria y exigencia para revitalizar a la 'Bicolor' en un nuevo ciclo eliminatorio.