A pesar del empate 2-2 entre Al-Qadsiah y el líder Al Hilal, correspondiente a la Jornada 18 de la Saudi Pro League, el colombiano-mexicano Julián Quiñones brilló con un auténtico golazo que confirmó su gran momento en el futbol saudí.

El partido se disputó en el Prince Saud bin Jalawi Sports City Stadium de Khobar, donde ambos equipos ofrecieron un espectáculo lleno de emociones desde el pitazo inicial.

El Al Hilal se adelantó temprano con un gol olímpico de Rúben Neves al minuto 8, pero Al-Qadsiah respondió rápidamente gracias al uruguayo Nahitan Nández al 10'.

Cuando el encuentro parecía destinado al empate, Quiñones apareció al minuto 76: tras un tiro de esquina cobrado por Musab Al-Juwayr, el delantero mexicano se elevó por encima de la defensa y conectó un cabezazo imparable para poner el 2-1.

Este tanto no solo le dio la ventaja momentánea a su equipo, sino que representó su décima anotación en enero. Con esta diana, Quiñones llegó a 17 goles en la temporada (en 15 partidos), para superar los 16 de Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

Aunque Salem Al-Dawsari rescató el empate para Al Hilal al minuto 90, el punto obtenido permite a Al-Qadsiah mantenerse en los primeros sitios de la clasificación, con 40 puntos y en plena lucha por el título.

El mexicano, exjugador de América y Atlas, lleva ocho encuentros consecutivos anotando y muestra una efectividad impresionante.

Quiñones, quien aspira a ser considerado para la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana, regresará a la acción el martes 3 de febrero ante Al Khaleej, con la oportunidad de seguir en la batalla por la Bota de Oro saudí. Su rendimiento envía un mensaje claro a Javie Aguirre: está en su mejor versión.