Uno de los momentos que marcó este fin de semana, fue la sorpresiva ausencia de Christian Martinoli en la transmisión de TV Azteca del partido entre Bolivia y México, pero después de varias especulaciones, el comentarista reveló la verdad.

El pasado domingo, la Selección Mexicana enfrentó a su similar de Bolivia, duelo que marcó el fin de la "minigira" del cuadro liderado por Javier Aguirre. Como ya es costumbre, la televisora del Ajusco transmitió el encuentro, que la afición esperaba con ansías para poder escuchar a Martinoli, Luis García, Jorge Campos y compañía.

Sin embargo, el narrador mexicano no estuvo presente en la señal televisiva, algo que resultó extraño porque formaba parte del anunció promocional del juego. Esta "desaparición" ocasionó una gran revuelta en redes, donde los internautas se preguntaban qué había pasado con el aclamado comentarista.

Lee también: David Faitelson despedazó sin piedad al Tricolor del 'Vasco' Aguirre: "¡Gil Mora no es el salvador!"

¿Por qué Martinoli no estuvo en la transmisión de Bolivia vs México?

En el podcast de "Farsantes con Gloria", conducido por Christian Martinoli y Luis García, el emblemático narrador explicó que una infección estomacal lo alejó de estar en la cabina para narrar el partido de la Selección Mexicana.

Dentro de su anécdota, Martinoli recordó que un día antes (el sábado) había consumido sushi junto a su familia, alimento que él cree le hizo daño.

"Asumo que fue eso, porque mis evacuaciones fueron totalmente naturales, lo que sucedió es que fui muchas veces", explicó.

Lee también: Julián Quiñones anota golazo y supera a Cristiano Ronaldo en la tabla de goleo de Arabia

A la postre, la situación se complicó para el narrador, quien ya comenzaba a presentar mayor malestar.

"Ya como a la quinta vez, dije 'esto ya está muy pin... raro', entonces tomé un taxi y me empecé a sentir mal, temperatura; llegué al canal y fui al baño otra vez. Pedí unas pastillas, no era dolor de estómago pero sí malestar general."

"Comencé a ver borroso, se me bajó la presión, agarré el micrófono y estaba temblando. Mira que he narrado en condiciones verdaderamente lamentables, pero en esta oportunidad ya no veía ni bien, voy a decir una barbaridad adicional a las que generalmente digo, no voy a ser el mismo", contó Martinoli.