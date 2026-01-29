André Jardine, director técnico del América, vive un complicado momento en el arranque del Clausura 2026, situación que desespera a la afición azulcrema y lo hace acreedor a un sinfín de críticas, con las que no está de acuerdo.

Hasta este punto del torneo, el cuadro azulcrema no ha logrado sumar una victoria ni tampoco ha anotado goles, un problema que preocupa a la institución. Recientemente, la directiva del club de Coapa se desprendió de , quien fungía como el director deportivo del club.

André Jardine en lamento, durante el Clásico Joven entre Cruz Azul y América, celebrado en la Jornada 13 del Apertura 2025 - Foto: Imago7
André Jardine en lamento, durante el Clásico Joven entre Cruz Azul y América, celebrado en la Jornada 13 del Apertura 2025 - Foto: Imago7

¿Qué dijo Faitelson sobre Jardine?

Aunque las críticas y cuestionamientos hacia el técnico brasileño son constantes, el periodista de TUDN sorprendió al defender al estratega de las Águilas por medio de redes sociales, donde también aseguró que el entrenador es uno de los más destacados en la historia del club capitalino.

Lee también

"André Jardine no necesita que nadie lo defienda: es uno de los mejores entrenadores en la historia del América. Sus resultados hablan por sí solos y una crisis de resultados y/o de funcionamiento como esta es una parte inherente del puesto…", se lee en la publicación del comentarista deportivo.

El extécnico del Atlético de San Luis llegó al club en medio de muchas dudas sobre si era el indicado para el club y, para sorpresa de muchos, terminó siendo el hombre ideal. Jardine se convirtió en campeón en su temporada debut, después en bicampeón y, posteriormente en tricampeón, una hazaña nunca antes vista en los torneos cortos del futbol mexicano.

Lee también

En total, el entrenador carioca suma seis títulos oficiales con el cuadro americanista, teniendo pendiente la Leagues Cup y la Concacaf Liga de Campeones.

Pese a tener un gran palmarés y haberle dado una época dorada al club, la afición parece estar desgastada por lo sucedido en 2025, cuando se quedaron sin títulos, y por todo lo que está pasando en este arranque de la temporada.

Sin embargo, todo parece indicar que el proyecto de Jardine con las Águilas sigue en pie, aunque no hay un tiempo definido.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Jugadores de Chivas, ex de Cruz Azul, volverán a vestir de celeste ¡Este es el gran motivo!

Lo viral

Jugadores de Chivas, ex de Cruz Azul, volverán a vestir de celeste ¡Este es el gran motivo!
¿Quién es Regina Tarín, la mexicana invicta en las MMA que puede conquistar la WWE?

Lo viral

¿Quién es Regina Tarín, la mexicana invicta en las MMA que puede conquistar la WWE?