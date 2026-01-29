André Jardine, director técnico del América, vive un complicado momento en el arranque del Clausura 2026, situación que desespera a la afición azulcrema y lo hace acreedor a un sinfín de críticas, con las que David Faitelson no está de acuerdo.

Hasta este punto del torneo, el cuadro azulcrema no ha logrado sumar una victoria ni tampoco ha anotado goles, un problema que preocupa a la institución. Recientemente, la directiva del club de Coapa se desprendió de Diego Ramírez, quien fungía como el director deportivo del club.

André Jardine en lamento, durante el Clásico Joven entre Cruz Azul y América, celebrado en la Jornada 13 del Apertura 2025 - Foto: Imago7

¿Qué dijo Faitelson sobre Jardine?

Aunque las críticas y cuestionamientos hacia el técnico brasileño son constantes, el periodista de TUDN sorprendió al defender al estratega de las Águilas por medio de redes sociales, donde también aseguró que el entrenador es uno de los más destacados en la historia del club capitalino.

Lee también David Faitelson asegura que el talento de la Selección Mexicana "está jodido"

"André Jardine no necesita que nadie lo defienda: es uno de los mejores entrenadores en la historia del América. Sus resultados hablan por sí solos y una crisis de resultados y/o de funcionamiento como esta es una parte inherente del puesto…", se lee en la publicación del comentarista deportivo.

André Jardine no necesita que nadie lo defienda: es uno de los mejores entrenadores en la historia del América. Sus resultados hablan por sí solos y una crisis de resultados y/o de funcionamiento como esta es una parte inherente del puesto… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) January 28, 2026

El extécnico del Atlético de San Luis llegó al club en medio de muchas dudas sobre si era el indicado para el club y, para sorpresa de muchos, terminó siendo el hombre ideal. Jardine se convirtió en campeón en su temporada debut, después en bicampeón y, posteriormente en tricampeón, una hazaña nunca antes vista en los torneos cortos del futbol mexicano.

Lee también David Faitelson apaga las ilusiones de Guillermo Ochoa para el Mundial 2026: “No hay justificación para llevarlo”

En total, el entrenador carioca suma seis títulos oficiales con el cuadro americanista, teniendo pendiente la Leagues Cup y la Concacaf Liga de Campeones.

Pese a tener un gran palmarés y haberle dado una época dorada al club, la afición parece estar desgastada por lo sucedido en 2025, cuando se quedaron sin títulos, y por todo lo que está pasando en este arranque de la temporada.

Sin embargo, todo parece indicar que el proyecto de Jardine con las Águilas sigue en pie, aunque no hay un tiempo definido.