La Copa del Mundo de 2026 está cada vez más cerca de comenzar. En menos de 135 días, el balón comenzará a rodar en el estadio Azteca con el duelo inaugural entre México y Sudáfrica.

El Tricolor y los Bafana Bafana serán los encargados de disputar el primer partido del próximo Mundial, sobre la cancha del remodelado Coloso de Santa Úrsula.

Mientras llega el jueves 11 de junio, Javier Aguirre continúa trabajando para encontrar a los 26 jugadores que convocará.

Recientemente, el Vasco reveló que ya tiene definido un 80% de la lista que presentará ante la FIFA, es decir, 20 o 21 futbolistas estarían confirmados.

Además, mencionó que “donde menos problemas” tiene es en la portería, por lo que todo parecía indicar que el experimentado entrenador ya sabe el nombre de sus tres convocados.

Raúl Rangel (Chivas) y Luis Malagón (América) están, prácticamente, seguros en la lista de Javier Aguirre porque los dos son infaltables en cada una de sus convocatorias.

Aunque, el tercer arquero todavía sigue siendo una incógnita, ya que, últimamente ha convocado a Carlos Acevedo, pero no lo ha puesto a jugar.

Mientras que el nombre de Guillermo Ochoa sigue sobrevolando en el entorno de la Selección Mexicana, a pesar de que no juega con la camiseta tricolor desde el 15 de noviembre de 2024, es decir, hace más de un año.

Sin embargo, por la experiencia que tiene al haber sido el guardameta titular de la Selección Mexicana en tres Mundiales (Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022), Paco Memo podía hacer dudar al Vasco.

Para David Faitelson, el arquero del AEL Limassol no merece ser considerado para la Copa del Mundo.

“Hoy, no parece existir una justificación deportiva real para llevar a Guillermo Ochoa al Mundial…”, sentenció el periodista deportivo de TUDN.

Además, manifestó que, si llega a ser convocado por Javier Aguirre para que acuda a una sexta Copa del Mundo, únicamente será por dos cuestiones.

“Solo que se trate de un homenaje o de una imposición comercial…De ninguna de las dos se espanta el futbol mexicano…”, cuestionó David Faitelson.