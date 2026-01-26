Tras los primeros partidos amistosos de la Selección Mexicana en el 2026, el entrenador Javier Aguirre reveló que ya tiene un 80 por ciento de la lista de convocados al Mundial definida; sin embargo, todavía hay jugadores que no tienen su lugar asegurado y se mantienen en la lucha por el llamado al torneo de naciones más importante.

En la posición de delantero, el Vasco todavía tiene dudas de ver a cuántos y quiénes serán los afortunados de representar a México en la Copa del Mundo. Raúl Jiménez es el único que tendría su lugar asegurado y Santiago Giménez, si se recupera a tiempo, también.

El problema para el Vasco se presenta en el puesto de tercer delantero, ya que nombres como los de Germán Berterame, Armando González y Julián Quiñones se disputan ese último boleto.

Aguirre declaró que todos tienen las puertas abiertas, aunque Quiñones, más allá de su gran desempeño en Arabia Saudita, donde compite por el campeonato de goleo con Cristiano Ronaldo, parece relegado. Eso nos deja a Berterame y a la 'Hormiga' como competidores por el ataque tricolor.

Por un lado, el goleador de los Rayados de Monterrey que se convertirá en compañero de Lionel Messi en el Inter Miami; del otro, la joven promesa de las Chivas de Guadalajara, que viene de conquistar un título de goleo en Liga MX.

Ambos jugaron estos últimos amistosos contra Panamá y Bolivia, aunque Berterame destacó al anotar el gol del triunfo sobre los sudamericanos.

A continuación, les presentamos la comparación estadística entre uno y otro por ver quién lleva la delantera en la lucha por convencer a Aguirre.

LOS NÚMEROS DE GERMÁN BERTERAME EN SELECCIÓN MEXICANA

Partidos jugados: 8

Minutos jugados: 307

Goles: 2

Asistencias: 0

Germán Berterame con la Selección Mexicana frente a Panamá / Foto: Imago7

LOS NÚMEROS DE ARMANDO 'LA HORMIGA' GONZÁLEZ EN SELECCIÓN MEXICANA

Partidos jugados: 3

Minutos jugados: 103

Goles: 0

Asistencias: 0

Armando González con la Selección Mexicana frente a Panamá / Foto: Imago7

