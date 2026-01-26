Ya están casi todos los detalles listos y definidos para la Copa del Mundo de 2026. Ya en el año mundialista, casi todas las selecciones clasificadas ya conocen su destino en el torneo... solo resta el Repechaje.

Un 'mini torneo' que se jugará por primera vez gracias al nuevo formato de la FIFA de 48 selecciones, y cuya sede será en México, en Monterrey (Estadio BBVA) y Guadalajara (Estadio Akron).

El Gigante de Acero será una de las sedes de México para el Mundial 2026. FOTO: IMAGO7

¿Qué partidos se jugarán en el repechaje del Mundial 2026?

Los equipos participantes de la repesca que se disputará en tierras mexicanas son:

Bolivia de la Conmebol.

la Conmebol. Congo de África.

África. Irak de Asia.

Asia. Nueva Caledonia de Oceanía.

de Oceanía. Jamaica y Surinam de Concacaf.

Bolivia se enfrentará a Surinam en la primera eliminatoria del repechaje. El ganador de ese partido, disputará el boleto al Mundial con Irak.

El azar del sorteo también provocó el choque entre Nueva Caledonia y Jamaica, que quien gane, tendrá que verse las caras con su simular de Congo, por otro lugar más en el torneo.

Dos de estos compromisos se disputarán en el hogar de los Rayados de Monterrey, el estadio BBVA, y los otros dos que restan serán albergados por la casa de las Chivas, el Akron.

