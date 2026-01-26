El debate sobre si Guillermo Ochoa, arquero veterano de 40 años de edad, debe ir o no a la Copa del Mundo del presente año, ha dado de qué hablar desde hace ya varios meses.

Y todo parece indicar que la novela no terminará hasta que Javier Aguirre revele su lista final de 26 convocados para el torneo internacional.

Hasta ahora, parece ser que las opciones son: Luis Ángel Malagón, Raúl 'Tala' Rangel, y Memo Ochoa.

Luis Malagón y Tala Rangel eran las principales opciones de Javier Aguirre para portero titular en el Mundial 2026. Foto: Imago7

Sobre esta controversia opinó David Faitelson a través de su cuenta de X (antes Twitter), quien siempre da pie a debate con sus opiniones muchas veces polémicas.

El miembro de Televisa parece no estar de acuerdo con la posible convocatoria de 'Paco Memo' de cara al Mundial, ya que asegura que no le alcanza con su nivel deportivo actual.

¿Qué dijo David Faitelson sobre Guillermo Ochoa?

"Hoy, no parece existir una justificación deportiva real para llevar a Guillermo Ochoa al Mundial…Solo que se trate de un homenaje o de una imposición comercial…De ninguna de las dos “se espanta” el futbol mexicano…", se lee en la publicación del ex ESPN.

Ante esto, Mauricio Ymay, ahora compañero de Faitelson en TUDN, le respondió de una manera retadora, donde puso en duda las sospechas del propio David.

Te consta alguna imposición comercial???? https://t.co/d9W2RftOtt — Mauricio Ymay (@MauricioYmay) January 26, 2026

Esta pequeña discusión entre ambos generó cientos de interacciones entre usuarios de la red social, donde algunos se ponían del lado de Faitelson, y aseguraban que Ochoa estaría en el Mundial por imposición más que por méritos.

