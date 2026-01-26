Justo como en 2015, los Seahawks de Seattle enfrentarán a los Patrios de New England, aunque esta vez en el Super Bowl LX, en el Levis Stadium, en Santa Clara, California, hogar de los 49ers de San Francisco.

Será un duelo que promete muchas emociones para todos los amantes de la NFL. Sin embargo, para Jorge Pietrasanta, será todo lo contrario, pues a través de sus redes sociales, publicó mensajes respecto al partido que causaron revuelo entre sus seguidores.

Jorge Pietrasanta explotó contra los usuarios de X: “Son extremadamente pendej*s” / FOTO: Imago7

¿Qué dijo Pietrasanta sobre la NFL?

Mediante su cuenta de X (antes Twitter), el comunicador de ESPN se quejó del Super Bowl de 2026, y aseguró que pese a que la NFL es la mejor liga deportiva del mundo, llegaron equipos "x" hasta el partido definitorio.

La NFL es la mejor liga del mundo, pero al SB llegan equipos X. — Jorge Pietrasanta (@J_Pietra) January 26, 2026

No conforme, y con la publicación que más polémica generó, 'Pietra' insultó directamente al duelo del 8 de febrero, y expresó que lo mejor será el show del medio tiempo.

Va a ser un SB de Kgd!

Lo mejor será Bad Bunny! — Jorge Pietrasanta (@J_Pietra) January 26, 2026

En ambos posteos, el narrador recibió varios insultos, que aseguraban que él no tenía conocimiento sobre el futbol americano, o que realizaba estas publicaciones sólo porque quería llamar la atención.

"Tu que sabes de NFL nmms", comentó @Guerreo14_, "Toma un like. Se entiende que hay necesidad por monetizar", dijo @LaPulgaGringa, "Es como si hubieran llegado las chivas jajaja", @gaka1975.

