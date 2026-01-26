La Selección Mexicana empezó el 2026 con el pie derecho. Con triunfos consecutivos sobre Panamá y Bolivia, cortó una racha de seis partidos sin conocer la victoria y Javier Aguirre pudo probar a nuevos jugadores que luchan por un lugar en la lista de convocados para el Mundial 2026.

Sin embargo, todavía quedan algunos compromisos antes del debut ante Sudáfrica el 11 de junio en el estadio Banorte. El siguiente, será contra Islandia.

Lee también Mundial 2026: ¿Cuáles serán las selecciones que jugarán el Repechaje en México?

Este duelo no se disputará en Fecha FIFA, por lo que el Vasco Aguirre tendrá que recurrir nuevamente a jugadores de la Liga MX. De hecho, podría ser el debut del futbolista del América, Álvaro Fidalgo.

Este partido contra Islandia servirá de antesala a la reinauguración del estadio Banorte contra Portugal en marzo. Los 'vikingos' no lograron clasificar al Mundial 2026 al quedar en tercer lugar del grupo D de las Eliminatorias UEFA, donde compartió zona con Francia, Ucrania y Azerbaiyán.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido.

Lee también Copa Mundial: Aclaran pago al SAT de jugadores extranjeros; “falso que todo lo que venga del Mundial va a tener exenciones fiscales”

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO MÉXICO VS ISLANDIA?

Día: miércoles 25 de febrero

Estadio: Corregidora, Querétaro

Horario: 20:00 horas

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX

Lee también David Faitelson y Mauricio Ymay se pelean en redes por el tema de Guillermo Ochoa y la Selección Mexicana