Para el periodista deportivo, David Faitelson, nada puede salvar a la Selección Mexicana. Ni entrenadores como José Mourinho, Jürgen Klopp o Carlo Ancelotti podrían rescatarla porque —aseguró— “México no tiene futbol”.

Crítica que surgió después de los dos partidos amistosos que el combinado nacional jugó contra Panamá y Bolivia, donde se reencontró con el triunfo y rompió una sequía de seis compromisos sin conocer la victoria… Pese a que, ante La Marea Roja, el Tricolor ganó por un autogol.

“Yo no le puedo reclamar nada a Javier Aguirre. Esta Selección corre, mete, se entrega hasta el último… Mete patadas y golpes. ¡No tiene futbol! ¿De dónde quieres que salga el futbol para que México juegue?”, acusó Faitelson para los micrófonos de TUDN.

El narrador Andrés Vaca cuestionó las palabras de David Faitelson, más aún porque defendió a Javier Aguirre como director técnico de la Selección Mexicana. Sin embargo, Faitelson se limitó a contestar que “ni Mourinho, ni Jürgen Klopp, ni Ancelotti pueden hacer jugar a este México".

"Hoy noto más jodido la cuestión de talento en la Selección Mexicana desde que yo tengo uso de razón y veo el futbol", sentenció Faitelson.

Pese a que Andrés Vaca destacó el paso de los futbolistas tricolores en el balompié europeo, como Santiago Jiménez en el AC Milan de la Serie A y Raúl Jiménez en el Fulham de la Premier League, mantuvo su postura firme.

“¿Y? No crees que perdemos demasiado tiempo si Ochoa es el tercer portero. Si el Tala es mejor que Malagón. Si Jorge Sánchez sirve por derecha. Si desaparece Diego Lainez.. Señor Vaca, México no tiene futbol”, sentenció el periodista deportivo.

