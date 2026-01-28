Para el periodista deportivo, , nada puede salvar a la Selección Mexicana. Ni entrenadores como José MourinhoJürgen Klopp Carlo Ancelotti podrían rescatarla porque —aseguró— “México no tiene futbol”.

Crítica que surgió después de los dos partidos amistosos que el combinado nacional jugó contra Panamá Bolivia, donde se reencontró con el triunfo y rompió una sequía de seis compromisos sin conocer la victoria… Pese a que, ante La Marea Roja, el Tricolor ganó por un autogol.

Lee también

“Yo no le puedo reclamar nada a Javier Aguirre. Esta Selección corre, mete, se entrega hasta el último… Mete patadas y golpes. ¡No tiene futbol! ¿De dónde quieres que salga el futbol para que México juegue?”, acusó Faitelson para los micrófonos de TUDN.

El narrador Andrés Vaca cuestionó las palabras de David Faitelson, más aún porque defendió a Javier Aguirre como director técnico de la Selección Mexicana. Sin embargo, Faitelson se limitó a contestar que “ni Mourinho, ni Jürgen Klopp, ni Ancelotti pueden hacer jugar a este México".

Lee también

"Hoy noto más jodido la cuestión de talento en la Selección Mexicana desde que yo tengo uso de razón y veo el futbol", sentenció Faitelson.

Pese a que Andrés Vaca destacó el paso de los futbolistas tricolores en el balompié europeo, como Santiago Jiménez en el AC Milan de la Serie A y Raúl Jiménez en el Fulham de la Premier League, mantuvo su postura firme.

“¿Y? No crees que perdemos demasiado tiempo si Ochoa es el tercer portero. Si el Tala es mejor que Malagón. Si Jorge Sánchez sirve por derecha. Si desaparece Diego Lainez.. Señor VacaMéxico no tiene futbol”, sentenció el periodista deportivo.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

América hizo oficial la salida de Diego Ramírez, quien deja la dirección deportiva de las Águilas

Lo viral

América hizo oficial la salida de Diego Ramírez, quien deja la dirección deportiva de las Águilas
¡FOX lo hizo otra vez! Le roba de nuevo a Fox Sports a un importante comentarista

Lo viral

¡FOX lo hizo otra vez! Le roba de nuevo a Fox Sports a un importante comentarista