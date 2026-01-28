La Selección Mexicana de Javier Aguirre disputará en 2026 una edición histórica de la Copa del Mundo de la FIFA, al ser coanfitriona del torneo junto a Estados Unidos y Canadá.

En su camino hacia el debut frente a Sudáfrica en la cancha del Estadio Azteca, el equipo Tricolor suma algunas dudas con miras a la lista final de convocados para el certamen. Una de ellas es definir al responsable de la titularidad en la portería.

Con Raúl Rangel como el último en tener actividad con el equipo nacional, todo parece indicar que el jugador de Chivas será el hombre de confianza del Vasco. Luis Ángel Malagón y Guillermo Ochoa quedarían como suplentes. De los tres, Ochoa es quien más genera polémica por su actualidad en Chipre y por estar cerca de imponer una marca en seis mundiales.

La convocatoria del exjugador del América ha sido uno de los temas recurrentes en redes sociales, plataformas que recientemente colocaron en tono de broma su preferencia por Óscar "Conejo" Pérez, exfutbolista de Cruz Azul que fue titular sobre Ochoa con Aguirre en Sudáfrica 2010.

La figura de Pérez, quien se retiró en 2019 con 46 años de edad, se volvió tendencia luego de una destacada participación en un Juego de Leyendas entre América y Cruz Azul, en el que mostró su capacidad en el arco e incluso recibió el aplauso de rivales como Salvador Cabañas.

En imágenes compartidas en TikTok, se observa a Pérez con reflejos ante los ataques de América. Los comentarios incluyeron frases como: "Se ve mejor que Ochoa", "Que no lo vea Aguirre", "Me gusta para Cruz Azul" y "Será la sorpresa de la lista".

