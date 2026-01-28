Este miércoles se llevó a cabo la última jornada de la fase de liga en la Champions League, en la que se definieron los equipos que clasificaron directo a octavos de final y quienes jugarán el repechaje por un lugar en esa instancia.

Uno de los resultados más llamativos fue la derrota del Real Madrid en casa del Benfica, que firmó un triunfo agónico que los metió de último minuto a la fase final.

Sin embargo, este año, la Champions League no es el torneo más importante en el mundo del futbol: es la Copa del Mundo. Por eso, a continuación haremos un repaso de los equipos que conquistaron el trofeo más preciado de Europa en años donde el torneo de naciones más importante se llevó a cabo en México.

El primero en hacerlo, antes de que empiece la Copa del Mundo de 1970 en México, fue el Feyenoord de Países Bajos.

El conjunto neerlandés comenzó su camino a la gloria con una paliza histórica al equipo islandés KR Reykjavík, que terminó con global de 16-2. Después remontó la eliminatoria de octavos de final contra el AC Milan para imponerse 2-1 en el marcador global; en cuartos superó al Vorwärts Berlin y en semifinales goleó al Legia de Varsovia.

Por último, en la gran final, disputada en San Siro, Italia, venció al Celtic de Escocia por 2-1 gracias a los goles de Rinus Israel y de Ove Kindvall. Así, fue como el Feyenoord ganó su primera y única Champions League hasta ahora.

16 años más tarde, en la antesala del Mundial de 1986 en el que Diego Armando Maradona se consagró con Argentina, la Champions tuvo otro campeón inédito.

Esta vez fue el Steaua de Bucarest, que en primera ronda venció al Vejle de Noruega; en octavos de final al Budapest Honved, de Hungría; en cuartos al Kuusysi, de Finlandia; en semifinales, al Anderlecht de Bélgica y finalmente, en una de las mayores sorpresas de la historia, venció al Barcelona por penales en la gran final.

De esta forma, si se cumple este patrón histórico, los aficionados del Arsenal de Inglaterra pueden ilusionarse en conquistar su primera 'Orejona', al terminar como líderes en la fase de liga esta edición de la Champions League.

