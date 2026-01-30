El arbitraje femenil mexicano crece de manera notable y representa un orgullo para el futbol mexicano, al colocar a sus oficiales en escenarios de élite mundial.

Este avance del arbitraje femenil se confirma luego de la designación de un equipo integrado por colegiadas mexicanas para dirigir la primera final de la Supercopa de la FIFA, también conocida Copa de Campeones Femenina, que marca un antes y un después en el balompié de mujeres.

A través de un comunicado, la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol comaprtió que el máximo organismo rector de esta disciplina confió la conducción del partido decisivo de la primera edición del certamen a destacadas árbitras mexicanas, quienes han demostrado su capacidad y excelencia en el terreno de juego.

El encuentro enfrentará a Arsenal Women FC y SC Corinthians el próximo domingo 1 de febrero en el Arsenal Stadium de Londres, a las 12:00 horas.

"La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol se complace en anunciar la designación de un equipo arbitral mexicano para la histórica Final de la primera edición de la Supercopa de la FIFA, que se disputará el próximo domingo 1 de febrero en el Arsenal Stadium de Londres, entre los clubes Arsenal y Corinthians", se lee en el inicio del documento.

“La presencia de este grupo de árbitras en una final de talla mundial representa un orgullo para el arbitraje mexicano y un reconocimiento al esfuerzo, preparación y compromiso de nuestras oficiales en el futbol internacional”, agregó el organismo.

¿Quiénes son las árbitras mexicanas que dirigirán la final de la Supercopa de la FIFA?

Las árbitras mexicanas designadas son: