La reapertura del Estadio Azteca se perfila como uno de los eventos más esperados del futbol mexicano previo al Mundial 2026.

El amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal, programado para el 28 de marzo de 2026, ya es oficial y forma parte del calendario internacional de preparación para la Copa del Mundo que se disputará en México Estados Unidos y Canadá.

Este duelo representa una prueba de alto nivel para el Tri ante una potencia europea y además marca el regreso del emblemático recinto tras su renovación. Sin embargo, la gran interrogante que ha captado la atención de los aficionados es si Cristiano Ronaldo estará presente en la cancha.

A sus 40 años el delantero lusitano sigue activo profesionalmente y su posible debut en el Estadio Azteca ha generado ilusión entre el público mexicano que podria verlo por primera vez en este coloso.

Hasta el momento ni la Federación Portuguesa ni el cuerpo tecnico del equipo luso han confirmado la convocatoria de CR7, cuya participación dependerá de decisiones deportivas, su estado físico y la planeación del combinado europeo.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre la presencia de Cristiano Ronaldo en la reapertura del Estadio Azteca?

Pese a esta incertidumbre, la predicción de Mhoni Vidente ha despertado las esperanzas. La adivina afirmó que el portugués viajaría a México para enfrentar al Tricolor.

Mhoni Vidente aseguro que Cristiano Ronaldo sí estará presente en el partido México vs Portugal previo al Mundial 2026 en lo que se espera sea un duelo histórico.

Esta predicción ha causado revuelo rápidamente en redes sociales, lo que ha provocado reacciones entusiastas entre los seguidores del futbol y del astro portugués.