La Copa del Mundo de 2026 está cada vez más cerca, y la emoción de los aficionados mexicanos por ver al Tri acrecienta cada vez más. Y para su fortuna, podrán disfrutar de varios partidos del torneo por televisión abierta.

Del 11 de junio al 19 de julio, los mejores jugadores del mundo van a ofrecer espectáculo con sus respectivas selecciones, en juegos que también se podrán sintonizar por señal abierta.

Mundial 2026: El partido número mil de las Copas del Mundo se jugará en México ¿Cuándo y dónde?. FOTO: Imago7

TV Azteca transmitirá 32 de los 104 partidos y Televisa también, mientras que ViX tendrá todos los partidos en su plataforma, con una subscripción premium.

Lee también Obed Vargas tendría hasta 10 ofertas para dejar la MLS y jugar en Europa

¿Qué partidos del Mundial 2026 serán transmitidos por TV Azteca?

Todos los partidos de la Selección Mexicana, que incluye fase de grupos y fase de eliminación

Algunos de Dieciseisavos, Octavos, Cuartos y Semifinales de otras selecciones

Final del torneo

La Selección Mexicana de Javier Aguirre disputará la primera fase del certamen contra Sudáfrica (partido inaugural), Corea del Sur, y la selección que gane el Repechaje Europeo 4 (probablemente Dinamarca).

TV Azteca no ha anunciado si tendrá los derechos de transmisión del Mundial 2026. Foto: Especial

¿Qué partidos del Mundial 2026 serán transmitidos por Televisa?

Todos los partidos de la Selección Mexicana, incluyendo fase de grupos y fase de eliminación

Algunos de Dieciseisavos, Octavos, Cuartos y Semifinales de otros países

Final del torneo

Si el Tri finaliza como primero de Grupo, el panorama pinta alentador para avanzar a Octavos de Final, donde se toparía con Inglaterra (si ellos también finalizan en primer lugar).

¿En qué canales se podrán ver los partidos del Mundial 2026 por televisión abierta?

TV Azteca : Azteca Uno y Azteca 7

: Azteca Uno y Azteca 7 TUDN: Canal 5, Canal 9 y Las Estrellas