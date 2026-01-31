La está cada vez más cerca, y la emoción de los aficionados mexicanos por ver al Tri acrecienta cada vez más. Y para su fortuna, podrán disfrutar de varios partidos del torneo por televisión abierta.

Del 11 de junio al 19 de julio, los mejores jugadores del mundo van a ofrecer espectáculo con sus respectivas selecciones, en juegos que también se podrán sintonizar por señal abierta.

Mundial 2026: El partido número mil de las Copas del Mundo se jugará en México ¿Cuándo y dónde?. FOTO: Imago7
TV Azteca transmitirá 32 de los 104 partidos y Televisa también, mientras que ViX tendrá todos los partidos en su plataforma, con una subscripción premium.

¿Qué partidos del Mundial 2026 serán transmitidos por TV Azteca?

  • Todos los partidos de la Selección Mexicana, que incluye fase de grupos y fase de eliminación
  • Algunos de Dieciseisavos, Octavos, Cuartos y Semifinales de otras selecciones
  • Final del torneo

La Selección Mexicana de Javier Aguirre disputará la primera fase del certamen contra Sudáfrica (partido inaugural), Corea del Sur, y la selección que gane el Repechaje Europeo 4 (probablemente Dinamarca).

TV Azteca no ha anunciado si tendrá los derechos de transmisión del Mundial 2026. Foto: Especial
¿Qué partidos del Mundial 2026 serán transmitidos por Televisa?

  • Todos los partidos de la Selección Mexicana, incluyendo fase de grupos y fase de eliminación
  • Algunos de Dieciseisavos, Octavos, Cuartos y Semifinales de otros países
  • Final del torneo

Si el Tri finaliza como primero de Grupo, el panorama pinta alentador para avanzar a Octavos de Final, donde se toparía con Inglaterra (si ellos también finalizan en primer lugar).

¿En qué canales se podrán ver los partidos del Mundial 2026 por televisión abierta?

  • TV Azteca: Azteca Uno y Azteca 7
  • TUDN: Canal 5, Canal 9 y Las Estrellas
Televisa reveló cuántos partidos del Mundial 2026 transmitirá por televisión abierta. FOTO: Imago7 / Especial
