La Copa del Mundo de 2026 está cada vez más cerca, y la emoción de los aficionados mexicanos por ver al Tri acrecienta cada vez más. Y para su fortuna, podrán disfrutar de varios partidos del torneo por televisión abierta.
Del 11 de junio al 19 de julio, los mejores jugadores del mundo van a ofrecer espectáculo con sus respectivas selecciones, en juegos que también se podrán sintonizar por señal abierta.
TV Azteca transmitirá 32 de los 104 partidos y Televisa también, mientras que ViX tendrá todos los partidos en su plataforma, con una subscripción premium.
¿Qué partidos del Mundial 2026 serán transmitidos por TV Azteca?
- Todos los partidos de la Selección Mexicana, que incluye fase de grupos y fase de eliminación
- Algunos de Dieciseisavos, Octavos, Cuartos y Semifinales de otras selecciones
- Final del torneo
La Selección Mexicana de Javier Aguirre disputará la primera fase del certamen contra Sudáfrica (partido inaugural), Corea del Sur, y la selección que gane el Repechaje Europeo 4 (probablemente Dinamarca).
¿Qué partidos del Mundial 2026 serán transmitidos por Televisa?
- Todos los partidos de la Selección Mexicana, incluyendo fase de grupos y fase de eliminación
- Algunos de Dieciseisavos, Octavos, Cuartos y Semifinales de otros países
- Final del torneo
Si el Tri finaliza como primero de Grupo, el panorama pinta alentador para avanzar a Octavos de Final, donde se toparía con Inglaterra (si ellos también finalizan en primer lugar).
¿En qué canales se podrán ver los partidos del Mundial 2026 por televisión abierta?
- TV Azteca: Azteca Uno y Azteca 7
- TUDN: Canal 5, Canal 9 y Las Estrellas