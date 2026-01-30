Gaby Fernández De Lara es una figura icónica en el periodismo deportivo mexicano, reconocida por abrir el camino a muchas mujeres que hoy brillan en la crónica y el periodismo de deportes.

La comentarista comenzó su trayectoria hablando de tauromaquia, pero pronto dio el salto a otros deportes como el beisbol, el futbol americano y el futbol soccer.

Llegó al convertirse en la primera mujer en narrar un partido de la Liga MX. El 18 de abril de 2004, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, Fernández de Lara narró el encuentro entre Puebla y Cruz Azul, que terminaron ganando los locales por 2-0.

Este logro marcó un antes y un después, abriendo puertas para que muchas mujeres incursionaran en la crónica, el comentario y el periodismo deportivo.

Su incursión en los medios inició gracias a un encuentro con el comentarista Dr. Alfonso Morales, quien la encaminó dentro del comentario deportivo, aún cuando su primer trabajo formal con sueldo fue en Espacio Deportivo junto a Toño de Valdés.

Tras un par de años en radio, llegó la oportunidad en televisión. A pesar de las cámaras, se adaptó rápidamente y consolidó su presencia en Televisa, donde fue presentadora de segmentos deportivos en noticieros radiofónicos y de TV.

¿Qué fue de Gaby Fernández De Lara, exreportera de Televisa?

Actualmente, Gaby Fernández De Lara se mantiene muy activa. En redes sociales, especialmente en Instagram, comparte su día a día con cerca de cuatro mil seguidores. Laboralmente, forma parte de Unife Deportes, el área deportiva del canal Unife, que transmite por internet y en señal abierta.

Unife inició emisiones en México el 29 de enero de 2023, ocupando la señal 8.3 de la Ciudad de México, asociada a Heraldo Televisión. Este canal ofrece contenido conservador, familiar, con programas informativos, culturales, de entretenimiento, revistas, musicales, telenovelas y noticias.