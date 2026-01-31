Obed Vargas está cada vez más cerca de jugar en Europa. El mediocampista mexicano del Seattle Sounders, de apenas 20 años de edad, se ha convertido en uno de los jugadores más buscados del mercado y, según los reportes, tiene entre cinco y diez ofertas de equipos de las grandes ligas europeas sobre la mesa.

El seleccionado mexicano que apunta a jugar el Mundial de 2026, ha despertado interés de clubes de Premier League, Serie A y LaLiga española, esta última sería la que va adelante en las preferencias del propio jugador.

Obed Vargas y Lionel Messi Foto: Imago7

El salto al Viejo Continente sería un paso natural para un futbolista que se ha consolidado en la MLS y que además ya forma parte de los planes de la Selección Mexicana.

¿Cuándo se va a ir a Europa Obed Vargas?

En el entorno del futbolista esperan que en los próximos días alguno de los fichajes se haga oficial antes de que cierre el mercado invernal. El traspaso se daría como venta definitiva, con la ventaja que a Vargas le restan solo 12 meses de contrato con Seattle Sounders, lo que facilita su salida.

No solo Europa lo busca. Clubes de la Liga MX como América y Tigres también mostraron interés en el mediocampista, pero esas propuestas fueron rechazadas por su entorno, porque la prioridad del futbolista siempre ha sido emigrar al fútbol europeo y medirse al más alto nivel.

Vargas ha sido una pieza importante en Seattle desde su debut y ha mostrado crecimiento constante en la MLS, además de ser parte de la generación de jóvenes mexicanos que vienen destacando en torneos importantes. Con varias ofertas encima y su ambición clara de ir a Europa, este mercado podría ser el punto de partida de un salto que cambiaría su carrera por completo.