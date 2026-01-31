Durante años, el récord de Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales parecía una cifra sumamente complicada de alcanzar.

Hoy, ni siquiera el propio alemán lo ve así. En una reciente declaración para SportBild, Klose se mostró convencido de que su marca caerá pronto y señaló a dos nombres sin en particular: Lionel Messi y Kylian Mbappé.

“No tengo dudas de que mi récord será batido pronto: lo conseguirá Messi ahora o Mbappé en 2030”, dijo el exdelantero alemán, consciente de cómo ha cambiado el fútbol y de la vigencia de ambos atacantes en torneos largos.

¿Quién es Miroslav Klose, el máximo goleador de los Mundiales?

Lee también Histórico comentarista de Los Protagonistas está grave de salud; su familia pide ayuda

¿Quiénes son los máximos goleadores en la historia del Mundial?

Actualmente, Klose lidera la lista histórica con 16 goles en Copas del Mundo, cifra que logró a lo largo de cuatro ediciones. Detrás aparecen nombres pesados: Ronaldo Nazário con 15, Gerd Müller con 14 y Just Fontaine con 13, aunque este último los anotó en una sola Copa del Mundo, Suecia 1958.

Messi ya está empatado con Fontaine en 13 goles, mientras que Mbappé suma 12, a pesar de tener apenas dos Mundiales disputados. El francés, además, fue goleador en Rusia 2018 y figura central en Qatar 2022, lo que refuerza la idea de que tiene el tiempo y el contexto para romper la marca.

El caso de Messi es distinto. Con el Mundial de 2026 en el horizonte y su futuro aún sin confirmarse, el argentino necesitaría una participación más para acercarse o superar a Klose. No es imposible, pero sí más ajustado al calendario.

Final de Qatar 2022 / Foto: Imago7

El récord a partir de la edición del presente año perderá dificultad gracias al nuevo formato de 48 selecciones participantes en el torneo, ya que eso incluye por consecuencia más partidos, y en ocasiones rivales más accesibles.