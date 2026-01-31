El 2026 comienza a ser de terror para el América. Ni dentro ni afuera de la cancha encuentran estabilidad y la situación podría empeorar con la inminente salida del español Álvaro Fidalgo.

Después de cinco años con los Azulcrema, el Maguito dirá adiós para regresar al futbol europeo. De acuerdo con información de TUDN, el volante de los capitalinos dejará a la institución para regresar a LaLiga española.

Fidalgo llegó en 2021 para el torneo Clausura, a petición del argentino Santiago Solari, quien lo tuvo y debutó en el Real Madrid. Fidalgo se va como un histórico de las Águilas del América.

Los equipos que suenan en la ecuación serían Real Betis y la Real Sociedad; sin embargo, no hay nada confirmado aún. Por lo tanto, Fidalgo no salió ni a la banca para el choque contra los Rayos de Necaxa en el estadio Ciudad de los Deportes.

Con las Águilas, Álvaro conquistó tres títulos de Liga MX, dos Campeón de Campeones y una Campeones Cup y sin duda, se convirtió en uno de los ídolos del americanismo en los últimos años.

Álvaro Fidalgo en festejo de gol, durante el Clásico Capitalino de la Jornada 8 del Clausura 2025

¿Fidalgo aún puede jugar en la Selección Mexicana?

La salida de Álvaro Fidalgo no lo alejaría de la Selección Mexicana, ya que mañana cumplirá los cinco años en territorio nacional, lo cual lo hace elegible para Javier Aguirre.

El Maguito terminaba contrato con las Águilas del América en este verano; sin embargo, no renovó con el cuadro capitalino.

