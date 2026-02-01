Raúl Jiménez marcó su gol número 200 en su trayectoria profesional durante la jornada 24 de la Premier League, en el duelo entre Manchester United y Fulham en Old Trafford.

A pesar de la anotación del atacante tricolor, el equipo londinense sufrió una derrota agónica por 3-2 ante los Red Devils, dirigidos interinamente por Michael Carrick, quienes mantienen su racha de victorias y se ubican en zona de Liga de Campeones.

Raúl converts his spot kick and we're back in this! 🔥 pic.twitter.com/YInGPVbJm4 — Fulham Football Club (@FulhamFC) February 1, 2026

¿Cómo fue el gol 200 en la carrera de Raúl Jiménez?

El tanto histórico llegó al minuto 85 desde los once pasos. Harry Maguire derribó al mexicano dentro del área chica, lo que provocó la inmediata señalización de penalti por parte del árbitro.

Raúl Jiménez, fiel a su estilo, tomó una carrera larga y colocó el disparo en el ángulo superior derecho del portero Senne Lammens, inalcanzable.

Esta conversión representa su noveno gol de la temporada con el Fulham y mantiene su récord perfecto desde el punto penal en la Premier League, con 12 cobrados y 12 anotados.

El 'Lobo de Tepeji' ha militado en cinco clubes de cuatro países distintos, demostrando letalidad en cada uno: América (38 goles), Atlético de Madrid (1), Benfica (31), Wolverhampton (57) y Fulham (28).

El mexicano la mete en el ángulo y llega a 200 goles en su carrera. #PremierLeague pic.twitter.com/jv8V6joOK0 — FOX (@somos_FOX) February 1, 2026

¿Cuántos goles ha marcado con la Selección Mexicana?

A estos se suman 45 dianas con la Selección Mexicana, donde ocupa el tercer lugar histórico de goleadores absolutos, cerca de Jared Borgetti (46) y Javier Hernández (52). Esta cifra lo posiciona como uno de los máximos anotadores nacionales y refuerza su rol como delantero titular del Tri bajo la dirección de Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo 2026, que se disputará en casa.

Más allá del resultado adverso del Fulham, el logro destaca la excelente forma física y futbolística de Jiménez, quien debutó profesionalmente en el Apertura 2011 con América y anotó su primer gol en la fecha 16 ante Puebla en el Estadio Azteca el 30 de octubre de ese año.

Tras superar una grave lesión en el pasado, su consistencia actual lo consolida como pieza clave para el combinado nacional.

Así están repartidos los 200 goles de Raúl Jiménez: