El Real Betis avanza con paso firme en la contratación del centrocampista Álvaro Fidalgo, quien abandona al América después de cinco años en México.

Según diversos reportes en las redes, entre ellos los del periodista César Luis Merlo, las negociaciones entre ambas instituciones se encuentran en los detalles finales para un traspaso definitivo.

El monto rondaría los tres millones de euros, una cifra conveniente dada la proximidad del vencimiento del contrato del jugador en junio próximo.

¿Qué se sabe sobre la llegada de Álvaro Fidalgo al Real Betis?

Fidalgo, de 28 años —cumplirá 29 en abril—, ya habría acordado los términos personales con el Betis. El vínculo lo uniría al club andaluz hasta junio de 2030, un contrato largo que lo blinda en Heliópolis por cuatro años y medio.

El futbolista viajaría pronto a España para completar los trámites y unirse al equipo dirigido por Manuel Pellegrini, en busca de consolidarse en una de las grandes ligas europeas.

🚨Álvaro Fidalgo deja el América y es nuevo refuerzo del Betis. Todos los detalles, aquí. ⬇️https://t.co/GjybfiKTZf pic.twitter.com/3N12RLnJeD — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 1, 2026

Llegado al América en 2021 de la mano de Santiago Solari, Fidalgo se transformó en referente indiscutible. El "Maguito" por su elegante manejo del balón y visión de juego, disputó 223 partidos oficiales, anotó 22 goles y repartió 29 asistencias.

Logró tres títulos de Liga MX, un Campeón de Campeones y una Campeones Cup, y fue una de las piezas clave en la generación dorada del tricampeonato bajo André Jardine. Pese a un inicio complicado con eliminaciones y críticas, Fidalgo entendió la mística azulcrema y demostró compromiso total.

La afición azulcrema lo despide con cariño y lo reconoce como un digno portador de los colores del equipo de Coapa. Su salida deja un vacío en la plantilla y en los corazones de los seguidores americanistas.

Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, Fidalgo pasó por Rayo Majadahonda y Castellón antes de cruzar el Atlántico. Ahora regresa al Viejo Continente para cumplir su sueño.

El director deportivo del Betis, Manu Fajardo, ya dio a entender que Fidalgo debe convertirse en las próximas horas en la primera incorporación de su equipo en el mercado invernal de fichajes.