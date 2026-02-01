Zague estalla en contra de Allan Saint-Maximin tras su salida del América: "Jugador tribunero"

El América anunció la salida del delantero francés Allan Saint-Maximin, apenas horas después de vencer 2-0 al Necaxa en la Jornada 4 del Clausura 2026.

La directiva azulcrema confirmó la baja mediante un comunicado oficial en su cuenta de X: “Muchas gracias por haber portado nuestros colores, Allan Saint-Maximin. ¡Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos!”.

La decisión del exjugador del Newcastle United se precipitó tras denunciar públicamente actos de racismo dirigidos contra sus hijos. Antes del partido contra los Rayos, Saint-Maximin publicó un mensaje en redes sociales donde expresó su indignación: no detalló los incidentes específicos, pero enfatizó que proteger a su familia era su prioridad absoluta.

Lee también Afición del América reacciona al adiós de Fidalgo y Maximin con MEMES

El técnico André Jardine no lo convocó al encuentro, ya que el jugador solicitó tiempo para procesar las agresiones sufridas por sus pequeños.

¿Qué dijo Zague sobre la salida del jugador francés del equipo de Coapa?

La salida generó revuelo en el entorno americanista. Luis Roberto Alves "Zague", histórico goleador y ahora especialista del equipo de Azteca Deportes, junto a Christian Martinoli y Luis García, reaccionó de inmediato en sus redes con una crítica dura al desempeño del francés durante su breve paso por Coapa.

Zague recordó que desde el anuncio del fichaje había advertido sobre el perfil del jugador, y que sus opiniones iniciales fueron criticadas por parte de la afición.

"Para aquellos 'americanistas' que me criticaron cuando dije desde un principio que Saint-Maximin era un jugador 'tribunero' sin compromiso con la institución me señalaron y ahí está la respuesta!!", señaló el exdelantero de las Águilas.

Allan Saint-Maximin, durante un partido con el América. Foto: Imago7

A pesar de su postura exigente en lo deportivo, Zague separó claramente sus críticas del ámbito extradeportivo y condenó firmemente cualquier forma de discriminación.

"Ojo por supuesto nadie está justificando temas de racismo; algo totalmente inadmisible en esta vida y en este mundo!!!", remató.

Para aquellos "americanistas" que me criticaron cuando dije desde un principio que Saint-Maximin era un jugador “ tribunero ” sin compromiso con la institución me señalaron y ahí está la respuesta!! Ojo por supuesto nadie está justificando temas de racismo ; algo totalmente… — Zague (@LRZague) February 1, 2026

El América, que por fin logró su primera victoria en el torneo de Clausura 2026, ahora enfoca su atención en mantener el ritmo en la competencia.