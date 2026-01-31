Los seguidores del América fueron sacudidos por dos noticias durante este sábado. Primero, se enteraron de la salida de Álvaro Fidalgo a minutos de enfrentar a los Rayos del Necaxa y, después del juego, Allan Saint-Maximin también se despedía del club.

En este duelo frente al Necaxa, las Águilas lograron su primer triunfo del Clausura 2026, así como sus primeras dos anotaciones, algo que significó el fin de la racha de 336 minutos sin mecer las redes del equipo rival.

A pesar de imponerse 2-0 a los Rayos, la afición vivió emociones mezcladas, siendo la tristeza y sorpresa las más grandes. Brian Rodríguez fue el primero en hacer explotar a la afición de felicidad y después fue Víctor Dávila, quien sentenció el duelo.

Entre el adiós de Fidalgo y el de Sain-Maximin, el americanismo pudo sonreír un poco con la llegada de Raphael Veiga, quien está cada vez más cerca de convertirse en jugador del América.

Lee también ¿Por racismo? Allan Saint-Maximin se va del América

El conjunto de situaciones ocasionó que la afición azulcrema compartiera en redes sus mejores memes respecto a lo sucedido, donde algunos no saben si reír o llorar.

Mejores MEMES de la salida de Fidalgo y Maximin

JAJAJAJAJA SE LES FUE FIDALGO Y SU FLAMANTE FICHAJE BOMBA SAINT MAXIMIN EN EL MISMO DÍA pic.twitter.com/GQmMMun9aL — GONZALO (@groseritx) February 1, 2026

*Chivas le va ganando al San Luis*



La subtrama dentro del vestidor del América:



pic.twitter.com/l6i7O1mfKs — 𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨 🐐 (@Diegoobrizuela) February 1, 2026

Mi reacción al enterarme que Álvaro Fidalgo se va… 😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/fS4NqdNWQA — Ro Americanista 🦅 (@_rociotorres1) January 31, 2026

El de Recursos Humanos del America pic.twitter.com/QBxhOdBm2Y — MALVADO DR. TOCINO (@tocinosports) February 1, 2026

El Club América desde que se fue Diego Ramírez pic.twitter.com/4pbp253Ne4 — Johnny K. 🦅 (@LostAndDamned28) February 1, 2026

NÉSTOR VIENDO CÓMO TODOS SE VAN Y ÉL SIGUE COBRANDO Y HACIENDOSE EL PNDJ0 pic.twitter.com/ZnFq7t4mVs — JEYCY💙💛👉🦅👈🇲🇽 (@jecy85) January 31, 2026