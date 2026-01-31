De manera sorpresiva, el América anunció la salida de Allan Saint-Maximin, a través de un comunicado.

Inmediatamente después de la victoria (2-0) de las Águilas sobre el Necaxa, la directiva azulcrema hizo oficial que el extremo francés no continuará en la institución.

“Muchas gracias por haber portado nuestros colores, Allan Saint-Maximin. ¡Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos!”, publicó la cuenta oficial de X del conjunto de Coapa.

La decisión de marcharse lo más pronto posible del América y del futbol mexicano la tomó el ex del Newcastle United luego de que sus hijos fueran víctimas de racismo.

Antes del encuentro contra los Rayos, el habilidoso jugador francés denunció en sus redes sociales que sus pequeños habían recibidos ataques discriminatorios, aunque no entró en detalles.

Por tal motivo, Allan Saint-Maximin no fue convocado por André Jardine para el compromiso de la Jornada 4 del Clausura 2026, ya que le pidió a la directiva azulcrema que necesita un tiempo para digerir las agresiones que habían sufrido sus hijos.