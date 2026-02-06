A 125 días de que empiece el Mundial 2026, la leyenda de Estados Unidos y verdugo del Tri, Landon Donovan, volvió a cumplir con su rol de “enemigo” azteca tras asegurar que la selección de las barras y las estrellas tendrá una mejor participación que los dirigidos por Javier Aguirre en la Copa del Mundo.

“Estados Unidos (llegará más lejos), porque creo que tenemos un grupo bastante fácil y en mi opinión un mejor equipo”, respondió Donovan en perfecto español al ser cuestionado al respecto en la semana previa al Super Bowl LX.

Sin embargo, el autor del segundo gol en aquella dolorosa eliminación de octavos de final en el Mundial Corea-Japón 2002 confesó que tanto México, como Estados Unidos y Canadá, tendrán buenas actuaciones al ser locales.

“Cada vez que un equipo juega en casa, suele dar buenas actuaciones. En Corea, Rusia, Sudáfrica, así pasó. Por eso estoy emocionado, soy estadounidense, tengo parte canadiense y crecí jugando con mexicanos, así que estoy emocionado por los tres”, mencionó.

En el Mundial, Estados Unidos comparte el grupo D con Paraguay y Australia, a falta de conocer el último integrante que saldrá del repechaje entre Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo.

Antes de perder la final de la Copa Oro contra México, los dirigidos por Mauricio Pochettino tenían cinco partidos sin conocer la derrota, motivo por el cual el exgoleador estadounidense le ofreció un voto de confianza.

“Veo muy bien al equipo, hace un año estábamos muy mal. Ahora han ganado cinco o seis juegos consecutivos así que veremos en marzo como les va en sus amistosos (al igual que México enfrentarán a Bélgica y Portugal), pero el equipo está jugando muy bien y nuestras grandes figuras como (Christian) Pulisic, (Weston) McKennie, están jugando muy bien en sus clubes y llegarán en muy buena forma”, agregó.

Finalmente, el exjugador del León mencionó que, si no es Estados Unidos, confía en que España es la máxima candidata a convertirse en campeona del mundo.

Landon Donovan se rinde ante Lionel Messi

Al ser cuestionado sobre el impacto que tuvo la llegada del ocho veces ganador del Balón de Oro a la Major League Soccer, Donovan fue contundente y aseguró que el argentino es el mejor futbolista de la historia.

“Es un jugador un poquito mejor que yo, es bueno para nosotros que una leyenda y que en mi opinión el mejor de toda la historia juegue en nuestra liga, en nuestro país. Es posible que nunca pase así otra vez, con la trayectoria del deporte en nuestro país tenemos que ser agradecidos con lo que viene y lo que ha traído nuestra liga”, concluyó.