Johan Cruyff, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, con tres Balones de Oro y una carrera repleta de títulos en Ajax, Barcelona y la selección neerlandesa, enfrentaba el final de su etapa en el FC Barcelona.

Sin embargo, un suceso traumático cambió su vida y le impidió disputar el Mundial de Argentina 1978.

¿Cómo fue el intento de secuestro de Johan Cruyff?

El 17 de septiembre de 1977, mientras veía un partido de basquetbol en televisión en su domicilio, alguien llamó a la puerta. Cruyff abrió y se encontró con un rifle apuntando a su cabeza.

El sujeto intentó maniatarlo, pero su esposa Danny logró escapar y pedir ayuda a los vecinos, quienes impidieron que el delincuente lograra su cometido. En la vivienda estaban también sus hijos pequeños.

El entonces futbolista de la Naranja Mecánica pensó que era un mensajero el que llamó al timbre. Pero cuando abrió la puerta se encontró con una pistola apretada contra su cabeza y lo obligaron a tumbarse contra el piso.

El incidente conmocionó a la familia. Durante meses recibieron protección policial: los niños iban a la escuela escoltados y la policía durmió en su casa.

Cruyff acudía a los partidos con guardaespaldas. Aunque ya había anunciado su retiro de la selección en 1977, el suceso eliminó cualquier duda sobre su participación en el Mundial.

La federación neerlandesa y el entrenador Ernst Happel intentaron convencerlo en vano. Surgió incluso una campaña nacional para convencer a Cruyff.

Él respondió que no estaba en condiciones físicas ni mentales, pero tiempo después confesó que: "Habría sido una locura abandonar a mi familia en aquellas circunstancias".

Durante décadas circularon especulaciones: desacuerdos con la federación, rechazo a la dictadura militar argentina o influencia de su esposa.

Pero Cruyff desmintió lo político: "No fue por eso. Si hubiera sido por cuestiones políticas nunca habría jugado en España durante la dictadura de Franco", afirmó.

Países Bajos llegó a la final sin su estrella y cayó 3-1 ante Argentina. Muchos creen que con Cruyff habrían ganado. El trauma familiar marcó su decisión: priorizó la vida sobre el futbol.