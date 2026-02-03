A falta de que los clubes lo hagan oficial, el fichaje de Jorge Sánchez, defensor lateral de Cruz Azul, al PAOK de Grecia, parece un hecho. La operación rondaría los 4 millones de dólares.

Sin embargo, este posible movimiento ya ha causado polémica. David Faitelson, famoso periodista deportivo por sus comentarios polémicos y publicaciones en redes sociales, utilizó su cuenta de X (Antes Twitter), para dar su punto de vista sobre el traspaso.

¿Qué dijo David Faitelson sobre Jorge Sánchez?

Como es costumbre, a través de sus redes sociales, el comunicador de Televisa aprovechó para publicar, de manera sarcástica, que no entiende las cifras que pagan los equipos europeos por jugadores mexicanos, y lo comparó con la reciente incorporación de Obed Vargas al Atlético de Madrid.

"A ver si entiendo: ¿Obed Vargas le costó 3.5 mdd al Atlético de Madrid y el PAOK pagará 4 mdd por Jorge Sánchez?", se lee en la publicación del ex de ESPN:

Esto con referencia a que Vargas, proveniente del Seattle Sounders de la MLS, debería tener más valor de mercado, ya que solo tiene 20 años de edad, y su proyección en mucho mayor.

En cambio, Sánchez, tendría un precio más elevado a pesar de ya tener 28 años.

No conforme, Faitelson lanzó una indirecta hacia los equipos de la Liga MX, con relación a que complican mucho las ventas de talentos mexicanos al Viejo Continente.

"La realidad es que, desde un club mexicano, difícilmente, Obed Vargas, habría terminado en el Atlético de Madrid…", puso en otra publicación minutos después.

Obed Vargas fue presentado oficialmente como nuevo fichaje del Atlético de Madrid / FOTO: @Atleti

Dentro de los comentarios, algunos usuarios le recordaron a Faitelson sobre Chicharito, o Raúl Jiménez, quienes se fueron al Manchester United desde Chivas, y al Atlético de Madrid desde América, respectivamente.