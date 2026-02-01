Allan Saint-Maximin llegó como refuerzo bomba al América en agosto de 2025, sin embargo, el francés ya se encuentra fuera del club azulcrema, luego de vivir problemas de racismo contra su familia.

Su partida dejó cientos de reacciones en el ambiente del americanismo, ya sean aficionados o medios de comunicación, las opiniones se dividieron luego de la controversial partida del exjugador de la Premier League.

Particularmente, David Faitelson, Jorge Pietrasanta y Andrés Vaca, compartieron sus puntos de vista sobre el tema, y sorpresivamente juzgaron la marcha del francés.

Lee también Raúl Jiménez se convierte en el segundo mejor cobrador de penaltis en la historia de la Premier League

¿Qué dijeron en TUDN sobre Allan Saint Maximin?

David faitelson, a través de sus redes sociales, aseguró que pese a que el racismo es algo pésimo, se fue porque jamás se acopló al equipo.

"El tema del racismo es un asunto muy grave, pero no mientan: Maximin no se va por eso. Se va porqué no entendió jamás lo que es el América…", se lee en su posteo.

El tema del racismo es un asunto muy grave, pero no mientan: Maximin no se va por eso. Se va porqué no entendió jamás lo que es el América… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) February 1, 2026

Por su parte, Andrés Vaca, el narrador estrella de TUDN, también lo desaprobó y además lo comparó con Brian Rodríguez.

"Ahora con este hipotético que Saint-Maximin se iría por propio pie del club, confirmo que nunca hubo comparación entre uno y otro. Brian siempre fue mucho más", aseguró en su cuenta de X.

Andrés Vaca rompió el silencio luego de la presunta sanción de Televisa: “Tengo que decir la verdad” / FOTO: Imago7

¿Qué dijo Jorge Pietrasanta sobre Saint Maximin?

Finalmente, el comentarista de ESPN, Jorge Pietrasanta, también usó sus redes sociales para burlarse de la marcha del delantero, incluso escribió que solo vino a robar.

"Cómo!!!! Ya se va el superhéroe de la liga Mx? El quinto fantástico? Maximiiiiin!!! (Maximaaaan) otro que pone pretextos como Ramsey! Vividores que vienen a robar!", publicó en X.

Jorge Pietrasanta. FOTO: Captura

Lee también ¡OFICIAL! Obed Vargas es nuevo fichaje del Atlético de Madrid; el club meditará mandarlo cedido