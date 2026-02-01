Raúl Jiménez sigue construyendo una carrera que merece su reconocimiento. A sus 34 años de edad, el delantero mexicano ya es el segundo mejor cobrador de penales en toda la historia de la Premier League, al menos entre quienes nunca fallaron un disparo desde los once pasos.

Con su reciente cobro ante el Manchester United, el canterano del América presume 12 penales cobrados y 12 convertidos, efectividad perfecta que lo coloca solo por detrás de Thierry Henry, quien marcó 23 de 23. El podio lo completan nombres de peso como Yaya Touré (11/11) y James Beattie (10/10), lo que dimensiona aún más el logro del atacante azteca.

Más allá de su récord en Inglaterra, los números de Raúl desde el manchón son igual de contundentes: 44 penales anotados de 46 cobrados en toda su carrera profesional, una cifra que confirma su temple, técnica y sangre fría en momentos de máxima presión.

En una liga donde los penaltis cuestan partidos, títulos y permanencias, Jiménez se ha ganado un lugar entre los especialistas históricos. Con el condimento especial de que además alcanzó los 200 goles en su trayectoria.

¿En qué equipos ha jugado Raúl Jiménez?

Raúl debutó como profesional en la Liga MX, con el América en 2011. En 2014, dio el salto a Europa para jugar en el Atlético de Madrid, donde nunca pudo adaptarse, así que se fue al Benfica, de ahí saltó a la Premier League, en 2019, con el Wolverhampton, y en 2023, fichó por su actual club, el Fulham.

