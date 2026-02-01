El futuro de Obed Vargas está en Europa. El Atlético de Madrid llegó a un acuerdo con el Seattle Sounders para fichar al mediocampista de 20 años de edad, según informó Fabrizio Romano. El trato ya está cerrado y el jugador viajará en las próximas 24 horas para incorporarse al club rojiblanco.

La llegada de mexicano al Atlético servirá también para definir su destino inmediato, ya que el club evaluará si se queda en la plantilla o si sale cedido para sumar minutos en el futbol europeo.

La operación incluye una cláusula de futura venta importante a favor de la MLS, un detalle que confirma la confianza de Seattle en el crecimiento del jugador.

Lee también Mundial 2026: ¿Cuántos partidos se transmitirán por televisión abierta?

Obed Vargas, durante un partido con la Selección Mexicana. FOTO: Imago7

Vargas, nacido en Estados Unidos pero seleccionado nacional mexicano, se formó en el sistema de Seattle y debutó muy joven en la MLS. Con apenas 20 años ya es uno de los mediocampistas más consolidados de su generación, destacado por su orden táctico, capacidad para jugar entre líneas y madurez pese a su edad.

El fichaje representa un paso clave tanto para su carrera como para la presencia de futbolistas mexicanos en ligas top de Europa. Ahora, Obed Vargas tendrá el reto de adaptarse al rigor competitivo del futbol español y ganarse un lugar dentro del proyecto de Diego Simeone, conocido por exigir intensidad, disciplina y lectura de juego en el mediocampo.

🚨🔴⚪️ Atlético Madrid agree deal to sign Obed Vargas from Seattle Sounders, here we go!



20 year old midfielder joins in next 24h with club to decide if he goes on loan or stays at Atlético Madrid.



All verbally agreed with heavy sell-on clause for MLS side. 👀 pic.twitter.com/EK8yBtfy17 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026

¿Obed Vargas irá al Mundial con México?

Además, su incorporación a la liga española, puede ser un factor clave para el mediocampista asista a la Copa del Mundo, que arranca en Junio, ya que al Tri le vendría bien que un jugador que juega en uno de los clubes más importantes de Europa, sea parte de la convocatoria.

Lee también Álvaro Fidalgo dice con orgullo "soy mexicano" y deja las puertas abiertas a la Selección