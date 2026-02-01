Mañana lunes 2 de febrero, Álvaro Fidalgo cumplirá cinco años en México, situación que lo convierte en elegible para la Selección Mexicana de Javier Aguirre.

Si así lo desean ambas partes, el Maguito podría ser seleccionado a partir del partido de febrero en Querétaro ante la Selección de Islandia. Si bien, nunca ha hablado abiertamente sobre esa posibilidad, esta vez dejó las puertas abiertas.

El volante español dejará a las Águilas para retomar el sueño europeo y jugar con el Real Betis de su país, donde sabe que el reto será mayor y desde México será vigilado como una opción más en el Tricolor.

¿Qué dijo Álvaro Fidalgo sobre la posibilidad de jugar con la Selección Mexicana?

“Soy mexicano. La puerta abierta está, no sé el tema de los tiempos, nunca se trató de eso, veremos, no es un día para pensar en eso. Todos saben el cariño que le tengo al país, ayer hasta había gente de otros clubs escribiéndome, nunca me metí en problemas, solamente que se hablara de mí dentro del campo, que el verde hable siempre, al final, esto fue un cúmulo de muchas cosas", declaró en su última conferencia como jugador azulcrema.

"Me vine al club más grande del país, a ser feliz, a ganar títulos, intentar ser recordado, ganarme mi lugar en la historia del América, y creo que lo conseguimos. Me voy muy orgulloso de que la gente sepa que soy sencillo, es lo importante”, agregó el Maguito.

"SOY MEXICANO" 🇲🇽



🗣️ Álvaro Fidalgo habló en su despedida sobre la posibilidad de jugar con la Selección Mexicana ⚽https://t.co/pRyWMcnEh3 pic.twitter.com/4h3RJS1zXs — De10Sports (@De10Sports) February 1, 2026

Álvaro Fidalgo se va con tres conquistas de Liga MX, un Campeón de Campeones, una SuperCopa de la Liga y una Campeones Cup, se ganó un lugar en la historia de las Águilas y ser considerado por el Vasco Aguirre, quien tampoco le ha cerrado las puertas.

Anteriormente, Fidalgo ya había asegurado que su deseo era representar a su país y sólo volver a Europa lo acercaría a ese sueño. Hoy dio un paso importante, pero la opción de portar la verde sigue en el aire.