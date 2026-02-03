La Selección Mexicana enfrentará tres juegos amistosos antes de iniciar su aventura como locales en la Copa del Mundo. En estos encuentros tendrán la tarea de no solo ganar, sino convencer con el estilo de juego de Javier Aguirre.

Los compromisos, en orden, serán contra sus similares de: Islandia, Portugal y Bélgica.

Conoce quiénes son los futbolistas más costosos de la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo / FOTO: Imago7

Lee también Atlético de Madrid: ¿Quiénes son los mexicanos que han jugado en el equipo colchonero?

¿Cuándo son los próximos partidos de México?

El primer partido contra Islandia, está pactado para el 25 de febrero, a las 20:00 horas, tiempo del Centro de México, en el estadio Corregidora. Después, en el estadio Banorte, el Tri se verá las caras con la Portugal de Cristiano Ronaldo, el 28 de marzo, a las 19:00 horas.

Sin embargo, la presencia del cinco veces ganador del Balón de Oro no está confirmada aún, ya que faltan algunos detalles contractuales que definir.

Por último, la selección de Bélgica, el 31 de marzo, en Chicago, en el estadio Soldier Field. Esas son las pruebas de fuego que tiene el equipo que dirige el Vasco Aguirre, que a pesar de haber ganado sus últimos dos juegos amistosos, ante Panamá y Bolivia, no convence a los aficionados.

Javier Aguirre continúa buscando a sus 26 futbolistas para la Copa del Mundo de 2026 / FOTO: Imago7

Lee también Diego Armando Maradona no quería que México fuera sede del Mundial 2026: “No lo merece”

Cabe resaltar que la exigencia para equipo nacional será más alta que nunca, por el factor de jugar el Mundial en casa. Las expectativas son grandes, y cualquier cosa que no sea avanzar mínimo a Octavos de Final, sería considerado como un fracaso.

Así que estos partidos amistoso serán cruciales en la preparación del equipo antes de enfrentar a Sudáfrica en el Coloso de Santa Úrsula en 11 de junio, donde un descalabro sería catasstrófico para las aspiraciones en el torneo internacional.