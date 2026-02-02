En 2018, la FIFA escogió la sede para la Copa del Mundo de 2026, luego de analizar la otra candidatura.

Canadá, México y Estados Unidos se impusieron a Marruecos en la votación y fueron elegidas para organizar el Mundial.

Canadá, México y Estados Unidos organizarán la Copa del Mundo de la FIFA 2026 / FOTO: @fifaworldcup_es

De esta manera, el país de la hoja de maple albergaría por primera vez el torneo más importante de selecciones de la FIFA, mientras que Estados Unidos lo haría por segunda ocasión tras la edición de 1994.

Por su parte, México haría historia al ser el único país en recibir la Copa del Mundo en tres ocasiones luego de 1970 y 1986.

Sin embargo, la decisión de la FIFA no dejó satisfecho a un personaje sumamente importante en la historia del futbol.

Después de darse a conocer la noticia, Diego Armando Maradona no dudó en compartir su opinión sobre que Canadá, México y Estados Unidos organizaran el Mundial 2026 y demostró que no había quedo contento.

“No me gusta absolutamente, es que no hay pasión. Los canadienses serán muy buenos esquiadores y los americanos quisieron hacer cuatro tiempos de 25 por la publicidad, 100 minutos teníamos que jugar”, señaló.

En ese entonces, el Pelusa lamentó que dos países que no tenían arraigado el futbol en su cultura fueran los encargados recibir el torneo más importante de la FIFA.

En su programa “De la Mano del 10”, el campeón del mundo en 1986 sentenció que nuestro país no tenía ningún mérito para organizar la justa mundialista porque, futbolísticamente, no era una potencia como las que él mismo mencionó.

“Acá sale ganando México, cuando México no lo merece en realidad porque gana dos partidos llega Brasil o Alemania y fuera… Aeroméxico”, se burló Diego Armando Maradona.

Cabe resaltar que, después de sus polémicas declaraciones, el que es considerado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos aterrizó en suelo mexicano para convertirse en nuevo director técnico de Dorados de Sinaloa de la Segunda División.

Diego Armando Maradona dirigió a los Dorados de Sinaloa de la Segunda División de México / FOTO: Imago7

Además, Diego Armando Maradona ganó el Mundial de México 1986, es decir, tenía una relación especial con nuestro país, por lo que sus palabras fueron tomadas por sorpresa.