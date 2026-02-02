Finalmente, la noticia ya se confirmó: Obed Vargas es nuevo futbolistas del Atlético de Madrid.

El volante mexicano fue presentado, de manera oficial, como refuerzo del Atleti por lo que resta de la temporada y cinco campañas más.

A través de sus rede sociales, la directiva colchonera compartió el anuncio sobre la contratación del seleccionado mexicano.

Lee También Raúl Jiménez llegó a 200 goles en su carrera ¿Cuántos han sido con Selección Mexicana?

“El Atlético de Madrid y el Seattle Sounders han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Obed Vargas, quien firma por nuestro club hasta el 30 de junio de 2030”, publicó.

De esta manera, se terminan los rumores que surgieron en los últimos días del mercado de transferencias veraniego y se confirma que el nacido en Alaska continuará su trayectoria en el viejo continente, cumpliendo así un sueño.

Lee También Germán Berterame ya fue presentado como jugador del Inter de Miami

Obed Vargas aterrizó este lunes 2 de febrero en Madrid, completó los exámenes protocolarios correspondientes y estampó su firma en el contrato que lo liga con la institución hasta el verano de 2023.

“Nuestro nuevo futbolista superó el pertinente reconocimiento médico en el Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento Vithas - Invictum, antes de dirigirse a las oficinas del club en el Riyadh Air Metropolitano. Allí fue recibido por nuestro consejero delegado, Miguel Ángel Gil, junto a quien rubricó su contrato con nuestra entidad”, compartió el club.

Obed Vargas superó las pruebas médicas con el Atlético de Madrid / FOTO: @Atleti

Con 20 años, el canterano del Seattle Sounders jugará para uno de los equipos más importantes de LaLiga de España.

Obed estará baja los órdenes de Diego Pablo Simeone y compartirá vestidor con jugadores como Antoine Griezmann, Julián Alvarez, Jan Oblak, Koke Resurrección, José María Giménez, entre otros.

Cabe resaltar que Vargas se une a una selecta lista de futbolistas mexicanos que portado la camiseta del Atlético de Madrid: Hugo Sánchez, Luis García, Raúl Jiménez, Héctor Herrera, Ronaldo Nájera y Emiliano Muñoz.

Por su puesto, hay que recordar que, en la dirección técnica, también ha habido presencia tricolor con Javier Aguirre e Ignacio Ambriz como su auxiliar.

En el equipo femenil, Kenti Robles se convirtió en la única jugadora, hasta el momento, en defender los colores del Atlético de Madrid.

La decisión de Obed Vargas, de salir de la Major League Soccer (MLS) para seguir su carrera en España, se da un año crucial para él.

Todavía está a tiempo de convencer a Javier Aguirre para que lo incluya en la lista de la Selección Mexicana para al Copa de Mundo de 2026.