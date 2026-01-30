El delantero naturalizado mexicano Germán Berterame dejó atrás su etapa con Rayados de Monterrey para sumarse al Inter de Miami.

Y es que el club de Florida anunció oficialmente la incorporación del atacante de 27 años como Jugador Designado, lo que lo coloca como uno de los puestos de alta jerarquía junto a estrellas de la talla Lionel Messi y otros referentes del plantel de la MLS.

De esta manera, el Inter Miami presentó oficialmente al ex jugador de Rayados como su nuevo refuerzo estelar.

Lee también: Histórico comentarista de Los Protagonistas está grave de salud; su familia pide ayuda

¿Cómo fue presentado Germán Berterame por el Inter de Miami?

A través de sus redes sociales, el Inter de Miami compartió una publicación donde el delantero del Tricolor ya porta los colores del club norteamericano.

"El delantero mexicano Germán Berterame se une como Jugador Designado, trayendo consigo un probado olfato goleador ¡Bienvenido a Miami!", se lee en la publicación lanzada por el club de Estados Unidos.

Mexican forward Germán Berterame joins as a Designated Player, bringing a proven goal-scoring pedigree ⚽ Welcome to Miami!



Details: https://t.co/CBJatdte0z pic.twitter.com/IlIoaBuAbc — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 30, 2026

Esta adquisición del equipo del balompié de Estados Unidos refuerza su ofensiva que en el papel no debería tener problemas, ya que cuenta con figuras como la propia Pulga y Luis Suárez. De esta manera ahora luce con un ataque de ensueño que busca dominar la MLS y trascender en torneos internacionales.

Para Berterame, este fichaje representa un paso estratégico en su carrera. El argentino de nacimiento busca consolidarse en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, especialmente tras sus recientes convocatorias a duelos de preparación contra Panamá y Bolivia.

Ahora, su salida representa un reto importante para Rayados, que deberá reestructurar su ofensiva con urgencia y buscar un reemplazo de jerarquía para mantener su competitividad en la Liga MX.