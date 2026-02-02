En menos de 130 días, la Selección Mexicana comenzará su participación en la Copa del Mundo de 2026, donde tendrá que demostrar que es una digna anfitriona.

El Tricolor inaugurará el Mundial enfrentándose a Sudáfrica el jueves 11 de junio en el estadio Azteca, en punto de las 13:00 horas.

El equipo de Javier Aguirre buscará comenzar su participación en la justa mundialista con el pie derecho, para después medir fuerzas con Corea del Sur y luego encarar el último juego de la Fase de Grupos ante Dinamarca/República Checa/Irlanda/Macedonia del Norte.

En lo que llega el momento de arrancar la justa mundialista, México continúa preparándose con partidos amistosos, ante rivales de diferentes confederaciones.

Para el equipo mexicano, fue importante comenzar el año con dos triunfos, ante Panamá y Bolivia, luego de que cerró 2025 con seis partidos consecutivo sin poder ganar, con saldo de cuatro empates y dos derrotas.

Además de que su equipo mejore futbolísticamente, Javier Aguirre tiene el interés de seguir buscando jugadores que completen su lista definitiva de 26 convocados para la Copa del Mundo.

Javier Aguirre continúa buscando a sus 26 futbolistas para la Copa del Mundo de 2026 / FOTO: Imago7

De acuerdo con el propio Vasco, hasta el momento, tiene un 80% de los futbolistas que llamará para el Mundial, es decir, únicamente le quedan cinco espacios disponibles que tendrá que ocupar en los próximos meses antes de que tenga que presentar su lista ante la FIFA.

Entre las opciones y/o dudas que puede tener el experimentado director técnico mexicano, aparecen algunos nombres que llaman poderosamente la atención por el hecho de que son naturalizados.

¿Cuántos jugadores naturalizados tienen opciones reales de ser convocados con Selección Mexicana?

Álvaro Fidalgo | Nacido en España | Real Betis

Julián Quiñones | Nacido en Colombia | Al-Qadisiyah

Germán Berterame | Nacido en Argentina | Inter Miami

Santiago Giménez | Nacido en Argentina | Milan

Richard Ledezma| Nacido en Estados Unidos | Chivas

Germán Berterame y Julián Quiñones pueden ser considerados por Javier Aguirre para la Copa del Mundo de 2026 / FOTO: Imago7

Cabe resaltar que esta no sería la primera ocasión que Javier Aguirre convoque a un futbolista naturalizado, ya que, en sus dos procesos anteriores como director técnico de la Selección Mexicana, lo hizo.

En la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, llamó a Gabriel Caballero; en Sudáfrica 2010, a Guillermo Franco. Los dos jugadores nacieron en Argentina.